Giustizia, Sisto: "Regole chiare possono aiutare imprese italiane" - Le Cronache
Edicola

Notizie Flash!

Settembre 2025 il terzo più caldo della storia
Giustizia, Sisto: “Regole chiare possono aiutare imprese italiane”
Clair Obscur: Expedition 33 a quota 5 milioni di copie, update in arrivo
Djokovic vola in semifinale a Shanghai: Nole più ‘vicino’ al titolo 101 in carriera
Ultim'ora Nazionale

Giustizia, Sisto: “Regole chiare possono aiutare imprese italiane”

  • Ottobre 9, 2025
  • 0
  • 53
  • 2 Min Read
Giustizia, Sisto: “Regole chiare possono aiutare imprese italiane”

(Adnkronos) – “Questo governo conta sulla presenza delle imprese nei percorsi costituzionali. Per noi l’impresa che rispetta la regola, ha anche delle finalità pubbliche; quindi, è doveroso evitare la contrapposizione pubblico e privato, dove il pubblico è buono e il privato cattivo”. Lo ha detto il viceministro della Giustizia, Francesco Paolo Sisto, all’assemblea pubblica di Confitarma dal titolo ‘Shipday 25 Blue to blue’ tenutosi all’Auditorium della Tecnica di Confindustria a Roma.  “In questo frangente è necessario mettere ordine alle regole perché abbiamo quelle europee ed internazionali che si sovrappongono e si intersecano con il codice civile del ’42 – ha continuato il viceministro – Bisogna prendere consapevolezza che bisogna mettere ordine nelle fonti e per questo servono regole chiare perché sono fondamentali. In questo modo possiamo dare ai nostri imprenditori la possibilità, all’interno dei contesti europei, di avere maggiore forza. Per questo, l’iniziativa di Confitarma merita la massima attenzione ed è l’ulteriore occasione per riaffermare la capacità del governo di stare sul territorio insieme agli imprenditori”. “La digitalizzazione è uno dei punti della giustizia fondamentale del Pnrr. Siamo molto avanti e abbiamo comunque digitalizzato per la giustizia gran parte del processo penale ed anche per quanto riguarda i rapporti con le imprese se sia una giustizia più capace di raggiungere gli obiettivi è un grande vantaggio”, ha continuato Sisto. In conclusione, il viceministro della Giustizia si è anche soffermato sull’importanza del dialogo del governo con l’Europa. “Il dialogo con l’Europa c’è, ci sarà e non si interromperà – ha sottolineato -. E’ ovvio che questo è un governo in Europa è diventato uno degli interlocutori fondamentali. Da questo punto di vista, se cresce la capacità di dialogo del governo italiano, cresceranno anche i risultati”. 
—economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025