Giubilei: "Io d'accordo con Segre". Albanese lascia In Onda: "Devo andare" - Le Cronache
Edicola

Notizie Flash!

Israele-Hamas, oggi al via i colloqui a Sharm El Sheikh. Trump ottimista: “Un paio di giorni” per l’accordo
Giubilei: “Io d’accordo con Segre”. Albanese lascia In Onda: “Devo andare”
Juventus-Milan 0-0, Pulisic sbaglia il rigore decisivo
Superluna 7 ottobre 2025, ecco quando si vedrà meglio
Ultim'ora Nazionale

Giubilei: “Io d’accordo con Segre”. Albanese lascia In Onda: “Devo andare”

  • Ottobre 5, 2025
  • 0
  • 86
  • 1 Min Read
Giubilei: “Io d’accordo con Segre”. Albanese lascia In Onda: “Devo andare”

(Adnkronos) – Francesca Albanese, relatrice speciale del'Onu per i Territori palestinesi occupati, si alza e abbandona lo studio di In Onda, su La7. Albanese, ospite di Luca Telese e Marianna Aprile nella puntata del 5 ottobre, se ne va mentre Francesco Giubilei – altro ospite in studio con il giornalista del Corriere della Sera Federico Fubini – fa riferimento alla posizione della senatrice Liliana Segre sull'uso del termine 'genocidio' per Gaza.   "Io intanto vorrei citare una personalità che, quando si parla di questi temi, negli ultimi mesi viene poco citata. Io sono molto d'accordo con quello che dice la senatrice Segre sul tema del genocidio…", dice Giubilei. Accanto a lui, Albanese si alza e lascia lo studio tra la sorpresa generale. "Devo andare, ho un altro appuntamento", dice Albanese. "Molto democratica, una scena vergognosa. Se si cita la senatrice Segre, ci si alza…", incalza Giubilei. "E' legato al fatto che alle 21 avrebbe dovuto lasciarci, l'avremmo salutata dopo aver fatto finire il suo intervento", interviene Telese. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025