Giro d’Italia a Salerno, scuole chiuse il 14 maggio:

Scuole chiuse a Salerno nella giornata di giovedì 14 maggio in occasione del passaggio del Giro d’Italia 2026.

Lo dispone un’ordinanza firmata dal commissario Panico, che prevede la sospensione delle attività didattiche in tutti gli istituti scolastici cittadini.

Il provvedimento riguarda le scuole pubbliche, private e paritarie di ogni ordine e grado, compresi anche gli asili nido comunali, privati e paritari presenti sul territorio comunale.

La decisione è stata adottata per ragioni legate alla sicurezza e alla gestione della viabilità, considerato il consistente impatto che il passaggio della corsa ciclistica avrà sulla circolazione urbana e sugli spostamenti in città.

Il transito della carovana del Giro comporterà infatti modifiche alla mobilità cittadina, con limitazioni al traffico e chiusure temporanee di diverse arterie stradali interessate dal percorso della tappa.