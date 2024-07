Giorgetti: dimensione social ha impoverito la politica

“Ogni anno, ogni elezione, almeno da vent’anni a questa parte, c’e’ una riduzione di partecipazione al voto, soprattutto tra i giovani”. Lo premette il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, rispondendo, in videocollegamento, alle domande dei giurati del Giffoni Film Festival. Per l’esponente dell’Esecutivo, “mancando delle forme di aggregazione sociale e comunitaria dove si formavano delle opinioni politiche e dove c’era anche discussione politica tra soggetti diversi, oggi la politica e’ diventata soprattutto materia da social, una materia in cui tutti possono dire qualsiasi cosa, ma senza approfondire, senza conoscere l’interlocutore, senza neanche avere filtri e pensarci tanto su”. “Questa dimensione social della politica – sottolinea Giorgetti – l’ha impoverita e non suscita neanche piu’ l’interesse da parte dei giovani”. (