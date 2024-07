La campagna abbonamenti per la stagione 2024-2025 non convince i tifosi. Il Club Mai Sola esprime perplessità. “E’ una campagna abbonamenti che non tiene conto delle esigenze dei tifosi e del campionato disastroso a cui abbiamo assistito nella passata stagione. Un cantiere a cielo aperto la squadra di quest’anno. Avevamo intavolato rapporti con l’Ad Milan ma non ci è stato richiesto nessun incontro. Gli strappi andavano ricuciti”. Le parole di Antonio Carmando presidente del Mai Sola che annuncia che il suo direttivo farà l’abbonamento ma solo per la maglia e per la loro Salernitana.