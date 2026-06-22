Gina Fusco: Cultura e scuola le basi su cui ricostruire l’identità di Angri

La giunta Scoppa ad Angri è già al lavoro per la programmazione degli interventi da porre in essere da qui in avanti. Ne fa parte anche Gina Fusco, prima eletta nella lista “Alleanza Progressista”, delegata dal neo primo cittadino Alfonso Scoppa alla Cultura e ad altri servizi essenziali, che è stata proprio lei a descrivere, evidenziando la ferma volontà di voler scrivere, insieme alla nuova squadra di governo, un futuro roseo per la cittadina dell’agro.

Il Sindaco Scoppa l’ha nominata Assessore con delega a Cultura, Spettacolo, Turismo, Istruzione, Politiche Educative e Rapporti con il Consiglio Comunale. Soddisfatta?

“Più che soddisfatta, avverto una grande responsabilità. Cultura e Scuola non sono deleghe di rappresentanza, ma costituiscono le fondamenta su cui ricostruire l’identità e il tessuto sociale della nostra città. I rapporti con il Consiglio Comunale, inoltre, rispondono al mio profondo amore per la Politica e saranno la mia garanzia di trasparenza attraverso il confronto costante. Mi auguro che l’aula torni a essere il cuore pulsante del dibattito. Accetto questa sfida con le maniche rimboccate”.

Lei è stata la prima eletta nella lista “Alleanza Progressista” con 348 preferenze. Se lo aspettava?

“La fiducia che ho ricevuto dai cittadini è il carburante che utilizzerò ogni giorno per portare la loro voce nelle decisioni della giunta. Alleanza Progressista è un progetto che continuerà e che può contare sulle idee e sull’entusiasmo di una squadra di grande valore, senza di loro non avrei potuto raggiungere alcun risultato e insieme a loro intendo continuare a lavorare anche nel mio nuovo ruolo”.

La Cultura. Quanto può la Cultura incidere sullo sviluppo di un territorio e come pensa di agire in questo settore specifico in virtù della delega conferitale?

“La cultura è ciò che dà a ogni individuo la sua dimensione umana. La cultura è economia. La cultura è sicurezza. Un popolo senza cultura è un popolo rassegnato, che smette di sperare. Angri ha un patrimonio straordinario. Il mio piano d’azione unisce cultura e scuola: porterò l’arte, il teatro e la storia locale dentro le aule scolastiche, e porterò gli studenti a riappropriarsi della città. Creeremo un cartellone di eventi che attiri turismo vero, non passeggero, trasformando la cultura nel primo volano di crescita per i nostri commercianti e artigiani. Angri deve tornare a produrre cultura, non solo a ospitarla”.

Una sua riflessione sui Comuni limitrofi sciolti per infiltrazioni camorristiche. Parliamo di Pagani e Sarno.

“Le vicende di Pagani e Sarno sono ferite aperte per l’intero Agro e devono fungere da monito perenne. Non possiamo permetterci zone d’ombra né superficialità. Per quanto mi riguarda la legalità non si predica nei convegni, ma rappresenta un impegno quotidiano. Dovrà esserci massima collaborazione con le forze dell’ordine e con la Prefettura in ogni fase della vita amministrativa”.

Quale sarà la svolta che Scoppa porterà per far cambiare passo ad Angri rispetto al decennio targato Ferraioli?

“In campagna elettorale ho spesso detto che ci sentivamo profondamente alternativi alla modalità amministrativa del sindaco Ferraioli. La discontinuità che ci caratterizza, a mio avviso, è totale e parte dal metodo. Dalla capacità di Alfonso Scoppa di essere costantemente tra le persone. Dalla ricerca del confronto, anche con chi ha già amministrato, anche con chi è all’opposizione. Questa città può cambiare solo se smette di essere anestetizzata dalla mancanza di confronto. Questo deve essere il primo tassello della nostra “Rivoluzione gentile”. Di “rivoluzione gentile” si sente molto parlare, soprattutto nelle nuove amministrazioni comunali, elette da qualche anno a questa parte. Gina Fusco, che ci ha messo la faccia, ma soprattutto le competenze e la responsabilità, avverte molto l’esigenza di rivoluzionare il campo amministrativo partendo dalla base e dalle esigenze dei cittadini. Questo sarà un monito che la neo assessora intenderà divulgare, partendo proprio dalla cultura e dalla diffusione della stessa soprattutto tra i giovani.

Mario Rinaldi