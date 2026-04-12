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Cosmi dedica la vittoria al Siberiano

  • Aprile 12, 2026
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Cosmi dedica la vittoria al Siberiano

Una vittoria dal forte valore simbolico per la U.S. Salernitana 1919, che va oltre il risultato del campo. Al termine della gara di Trapani, l’allenatore Serse Cosmi ha voluto dedicare il successo a Carmine Rinaldi, storico leader del tifo granata, conosciuto da tutti come il Siberiano, nel giorno del sedicesimo anniversario della sua scomparsa.

Sugli spalti dello stadio Provinciale di Trapani, circa 200 tifosi granata hanno reso omaggio con uno striscione carico di significato: «Un dolore mai sopito, un ricordo senza tempo. Siberiano eterno esempio». Un tributo condiviso anche dagli ultras locali, a testimonianza del rispetto trasversale verso una figura storica del tifo organizzato italiano.In sala stampa, Cosmi ha scelto parole nette e sentite: «Vorrei fare qualcosa che, in genere, gli allenatori non fanno… e dedico questa vittoria al Siberiano. Non è ruffianeria. Sono sempre stato vicino al mondo ultras. Oggi ricorrono sedici anni dalla sua scomparsa: non è stato solo un capo storico, ma il rappresentante di un mondo ultras che forse oggi si è affievolito. Sapevo cosa rappresentava per tutta Italia. Per quello che può contare, gli dedichiamo questa vittoria».

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