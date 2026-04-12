Cosmi dedica la vittoria al Siberiano

Sugli spalti dello stadio Provinciale di Trapani, circa 200 tifosi granata hanno reso omaggio con uno striscione carico di significato: «Un dolore mai sopito, un ricordo senza tempo. Siberiano eterno esempio». Un tributo condiviso anche dagli ultras locali, a testimonianza del rispetto trasversale verso una figura storica del tifo organizzato italiano.In sala stampa, Cosmi ha scelto parole nette e sentite: «Vorrei fare qualcosa che, in genere, gli allenatori non fanno… e dedico questa vittoria al Siberiano. Non è ruffianeria. Sono sempre stato vicino al mondo ultras. Oggi ricorrono sedici anni dalla sua scomparsa: non è stato solo un capo storico, ma il rappresentante di un mondo ultras che forse oggi si è affievolito. Sapevo cosa rappresentava per tutta Italia. Per quello che può contare, gli dedichiamo questa vittoria».