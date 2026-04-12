Cosmi dedica la vittoria al Siberiano

Una vittoria dal forte valore simbolico per la U.S. Salernitana 1919, che va oltre il risultato del campo. Al termine della gara di Trapani, l’allenatore Serse Cosmi ha voluto dedicare il successo a Carmine Rinaldi, storico leader del tifo granata, conosciuto da tutti come il Siberiano, nel giorno del sedicesimo anniversario della sua scomparsa.
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