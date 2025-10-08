Gasparri: nessuna pregiudiziale su Cirielli

“Noi abbiamo detto che non abbiamo nessuna pregiudiziale sulla candidatura di Cirielli in CAMPANIA. Oggi ci saranno degli incontri per definire tutte le coalizioni tra liste, programma e altre questioni. Noi, come Forza Italia, laddove partiamo da una posizione di opposizione – in CAMPANIA – vogliamo allargare la coalizione a espressioni civiche. La Calabria, ad esempio, che è stata ben governata da un politico come Occhiuto, ha visto la vittoria. Ma non c’è la regola che il candidato debba essere sempre politico o sempre civico. Gli ultimi due successi di Acquaroli e Occhiuto confermano che i politici possono ben governare, vincere ed essere anche confermati. Noi, in CAMPANIA, riteniamo che si debba allargare la coalizione e oggi parleremo anche di questo. Se la candidatura, sulla quale non abbiamo una pregiudiziale personale, sarà politica, come quella appunto di Cirielli, l’importante è allargare. Perché c’è tanta insoddisfazione nei confronti del governo uscente della Regione e dobbiamo fare in modo che tutti quelli che vogliono un cambiamento siano inclusi”. Così il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri, a Agora su Rai3.
