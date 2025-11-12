Gasparri-Bicchielli: “confermate preoccupazioni sul candidato Scarpitti”

“Ringraziamo la presidente della Commissione parlamentare Antimafia, Chiara Colosimo, per la tempestiva e puntuale risposta alla nostra segnalazione relativa alla candidatura del signor Mauro Scarpitti, detto CAF, nella lista Noi di Centro a sostegno del presidente Roberto Fico per le elezioni regionali in Campania”. Lo dichiarano in una nota congiunta il senatore Maurizio Gasparri e il deputato Pino Bicchielli, componenti della Commissione parlamentare Antimafia. “La presidente Colosimo – spiegano – ha condiviso pienamente le nostre preoccupazioni in ordine ai profili di opportunità istituzionale e di tutela della regolarità del voto, evidenziando come tali circostanze pongano un serio problema di credibilità politica e di prevenzione di possibili condizionamenti. La sua presa di posizione richiama con forza la responsabilità delle forze politiche nel selezionare con la massima attenzione i propri candidati, per evitare che anche indirettamente si aprano spazi a fenomeni di inquinamento mafioso”. “La presidente Colosimo ha giustamente ribadito che, al di là del perimetro formale del codice di autoregolamentazione, candidature come quella segnalata appaiono in evidente contrasto con l’obiettivo, condiviso da tutti, di depurare la vita pubblica dalla presenza di soggetti che possano intrattenere rapporti con ambienti criminali – aggiungono Gasparri e Bicchielli -. È un messaggio limpido che condividiamo in pieno: la legalità non è un optional, ma un dovere politico e morale. Continueremo a vigilare e a segnalare ogni situazione che possa compromettere la trasparenza del voto o la credibilità delle istituzioni. Lo faremo nel rispetto della presunzione di innocenza, ma con la convinzione che la politica debba essere la prima barriera contro ogni possibile infiltrazione criminale.