Gasparri-Bicchielli: “confermate preoccupazioni sul candidato Scarpitti”

“Ringraziamo la presidente della Commissione parlamentare Antimafia, Chiara Colosimo, per la tempestiva e puntuale risposta alla nostra segnalazione relativa alla candidatura del signor Mauro Scarpitti, detto CAF, nella lista Noi di Centro a sostegno del presidente Roberto Fico per le elezioni regionali in Campania”. Lo dichiarano in una nota congiunta il senatore Maurizio Gasparri e il deputato Pino Bicchielli, componenti della Commissione parlamentare Antimafia. “La presidente Colosimo – spiegano – ha condiviso pienamente le nostre preoccupazioni in ordine ai profili di opportunità istituzionale e di tutela della regolarità del voto, evidenziando come tali circostanze pongano un serio problema di credibilità politica e di prevenzione di possibili condizionamenti. La sua presa di posizione richiama con forza la responsabilità delle forze politiche nel selezionare con la massima attenzione i propri candidati, per evitare che anche indirettamente si aprano spazi a fenomeni di inquinamento mafioso”. “La presidente Colosimo ha giustamente ribadito che, al di là del perimetro formale del codice di autoregolamentazione, candidature come quella segnalata appaiono in evidente contrasto con l’obiettivo, condiviso da tutti, di depurare la vita pubblica dalla presenza di soggetti che possano intrattenere rapporti con ambienti criminali – aggiungono Gasparri e Bicchielli -. È un messaggio limpido che condividiamo in pieno: la legalità non è un optional, ma un dovere politico e morale. Continueremo a vigilare e a segnalare ogni situazione che possa compromettere la trasparenza del voto o la credibilità delle istituzioni. Lo faremo nel rispetto della presunzione di innocenza, ma con la convinzione che la politica debba essere la prima barriera contro ogni possibile infiltrazione criminale.
Post Recenti
- Fake News nel mondo delle auto elettriche
- De Luca,’non credete che su sanità butto via 10 anni lavoro’
- Gasparri-Bicchielli: “confermate preoccupazioni sul candidato Scarpitti”
- Mercato fondiario, Confeuro: “Governo Meloni agisca. Serve tavolo di confronto”
- Sociale, Tiso(Accademia IC): “In Italia una delle crisi demografiche più gravi d’Europa”
Categorie
- Politica
- Tecnologia
- Salerno
- Motori
- Inchiesta
- Ultim'ora Nazionale
- Extra
- L'iniziativa
- Prima Pagina Nazionale
- Ultimora
- Campania
- Cronaca
- Coronavirus
- Sport
- Regionali 2020
- Spettacolo e Cultura
- Politiche 2022
- Attualità
- amministrative 2023
- Video
- Tech
- Provincia
- Business
- Primo piano
- Senza categoria
- Editoriale
- Speciale Pcto 2024
- sanità
- Enogastronomia
- Web & Tecnologia
- Amministrative 2024
- Giudiziaria
- Salute
Tags
abusivo auto calcio casa cava cavese celano costruzioni crescent de luca direttore discoteca fiamme fuoco gagliano gambino incendio ladro lettere NEWS nocera nocerina no crescent ordinanza ordine paganese pagani parcheggi pastena piazza della libertà polizia polizia municipale porticciolo salerno porto poste rapina rotary salerno siniscalchi soldi sport TOP udc vigili vigili del fuoco