Garattini 'smonta' il digiuno: "Conta quanto si mangia, non quando". Il 'no' al vino - Le Cronache
Edicola

Notizie Flash!

Space Economy, patto strategico a Milano: capitale umano vero propellente
Coppe europee, presto una finale a Torino? La candidatura della città
Tumori, epatologa Gaia: “Fondamentale ambulatorio con 2 specialisti fegato”
Garattini ‘smonta’ il digiuno: “Conta quanto si mangia, non quando”. Il ‘no’ al vino
Ultim'ora Nazionale

Garattini ‘smonta’ il digiuno: “Conta quanto si mangia, non quando”. Il ‘no’ al vino

  • Ottobre 31, 2025
  • 0
  • 31
  • 2 Min Read
Garattini ‘smonta’ il digiuno: “Conta quanto si mangia, non quando”. Il ‘no’ al vino

(Adnkronos) –
"Non conta il 'quando', ma il 'quanto'. Bisogna mangiare poco". Sono le parole del professor Silvio Garattini, direttore dell'Irccs Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri di Milano. A 'La volta buona', si parla di alimentazione e salute. Garattini ridimensiona l'efficacia dei vari digiuni. "Alla fine, è questione di abitudini. Se uno ha poco tempo a mezzogiorno, mangerà poco a pranzo. Se ha più tempo a disposizione, concentrerà l'alimentazione lì. Ma l'importante in generale è mantenere l'organismo ad un ritmo costante e mangiare poco, come dicevano i nostri nonni: bisogna alzarsi da tavola con un po' di fame, oggi è più complicato perché i frigoriferi sono sempre pieni. Uno dei segreti della longevità è mangiare poco", dice, prima di 'gelare' lo studio con una risposta sul celeberrimo bicchiere di vino che accompagna il pasto: "Il vino è cancerogeno, contiene alcol. In Italia c'è una cultura del vino, ma" come effetti "non cambia niente tra vino rosso o vino bianco. E' difficile per noi accettare questa idea vista la nostra cultura. Molti stanno lavorando per produrre il vino dealcolato". Capitolo 'dolci': "Il cervello ha bisogno di 90 grammi di zucchero al giorno, dipende sempre dall'equilibrio complessivo dell'alimentazione. Se si mangiano poco altre cose, ci si può concedere un dolcetto. Se si mangia relativamente poco, il dolce si inserisce nelle calorie della giornata". 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025