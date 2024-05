Gambino: Assolto dopo 15 anni di processi

Quegli stessi fatti per cui fu sciolto il consiglio comunale non esistono’ Roma, 28 mag. (Adnkronos) – “Io ho fatto 15 anni di processi, fu sciolto il consiglio comunale sulle accuse per le quali fui arrestato. Dopo 15 anni sono stato prosciolto e assolto in tutti i gradi di giudizio da tutti i fatti perché ‘i fatti non sussistono’ e quegli stessi fatti per cui fu sciolto il consiglio comunale non esistono. Dopo il danno subito c’è anche questa beffa”. Così Alberico Gambino, candidato Fdi alle europee nella circoscrizione Italia Meridionale, già sindaco di Pagani (Salerno) commenta all’Adnkronos il fatto che il suo nome è tra quelli finiti nel mirino dei controlli della Commissione parlamentare Antimafia perché in violazione del codice di autoregolamentazione.