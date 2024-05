Salernitana, Dia dice no alla Lazio

La Lazio non sembra essere una soluzione gradita a Boulaye Dia che guarda sempre alla Premier League. Passano i mesi ma la storia non cambia e il rischio di fare copia e incolla di quanto successo in passato è concreto. Potrebbe essere un’altra estate di passione per la Salernitana che si trova sempre nella stessa posizione, anzi aggravata. Vuole vendere l’attaccante senegalese ma potrebbe ritrovarsi in un vicolo cieco. Con la retrocessione in serie B e i tanti problemi emersi nel rapporto tra società e calciatore, la quotazione di Dia è scesa. Siamo molto lontani dai 25-30 milioni di euro attesi da Iervolino un’estate fa. Forse ora siamo alla metà di questa cifra, al di sotto anche delle valutazioni del mercato invernale. La Salernitana vuole evitare una minusvalenza e quindi il giocatore, tra costi di riscatto e prestito oneroso, dovrebbe essere venduto intorno ai 14-15 milioni. Ricordiamo che Dia è stato riscattato dal Villareal per 12 milioni in tre rate da 4. La prima è stata già pagata l’anno scorso, la seconda scade a giugno di quest’anno, la terza nel 2025. Non bisogna dimenticare che con Dia è in corso una vertenza legale che a giugno sarà risolta dal Collegio Arbitrale.