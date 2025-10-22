Gabriella Carlucci, sorella di Milly, ha il suo preferito a Ballando: "Votatelo" - Le Cronache
Edicola

Notizie Flash!

Martusciello, ‘il vantaggio iniziale di Fico non c’è più’
Flotilla, esposti attivisti: Procura indaga per sequestro di persona e danneggiamento con pericolo naufragio
Chef Delicato: “Essere cittadini attivi rende la comunità più grande”
Tagliaferri (Ales): “Difensore civico avvicina i giovani a valori civici e culturali”
Ultim'ora Nazionale

Gabriella Carlucci, sorella di Milly, ha il suo preferito a Ballando: “Votatelo”

  • Ottobre 22, 2025
  • 0
  • 7
  • 2 Min Read
Gabriella Carlucci, sorella di Milly, ha il suo preferito a Ballando: “Votatelo”

(Adnkronos) –
Gabriella Carlucci, sorella di Milly, ha il suo concorrente preferito a Ballando con le stelle. In occasione della prima edizione de 'La Dolce Vita Challenge', la tre giorni di tennis e divertimento organizzata al Foro italico di Roma, la sorella della conduttrice del dance show di Rai 1 ha intervistato l'ex tennista e la sua partner di ballo, Giada Lini.  Gabriella ha esaltato le qualità del giocatore, ricordando la sua ultima partita contro Carlos Alcaraz nel Torneo di Wimbledon. Fognini ha spiegato le sue mosse contro il tennista spagnolo: "Sono arrivato con l'impugnatura del rovescio. Poi, ho cambiato idea all'ultimo: ho cambiato l'impugnatura dalla parte del dritto e l'ho tirata nel lato opposto", ha detto mostrando l'impugnatura con la racchetta.  "I suoi piedi sono migliori di quelli dei ballerini perché da tennista deve coprire uno spazio molto più grande – ha detto Carlucci -. Devi correre da una parte all'altra e inoltre l'esibizione di danza dura un minuto e mezzo, quella partita è durata cinque ore", ha aggiunto. "Vero, ma questo per me è un lavoro nuovo. Anche se la pista da ballo è più piccola con i passi faccio più fatica", ha ribadito Fognini che però non perde le speranze.    
—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025