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Futuro Nazionale, Riparte il Futuro dopo la Costituente
Salerno

Futuro Nazionale, Riparte il Futuro dopo la Costituente

  • Giugno 30, 2026
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Futuro Nazionale, Riparte il Futuro dopo la Costituente

Con i lavori dell’Assemblea Costituente del 13 e 14 giugno scorso a Roma, ripartono le attività dei Comitati su tutto il Territorio nazionale, anche in Provincia di Salerno si sono dati appuntamento domenica sera, 28 giugno, presso i locali del “Rusticone” nel Comune di Campagna, ben 41 Comitati dei 72 riconosciuti in tutta la Provincia. L’incontro organizzato è servito a fare il punto della situazione sulle prospettive immediate e future del Partito sul territorio, rappresentando con forza, la voglia e la passione per la costruzione di un Partito, che possa non solo nascere dal basso, ma essere in grado, attraverso le sue articolazioni territoriali, di dare dignità, rappresentanza e capacità decisionale ai tanti iscritti che si stanno impegnando con grande passione e soprattutto con ritrovato spirito di militanza, per l’occasione, i Comitati promotori dell’incontro, hanno annunciato a breve l’apertura di una sede di rappresentanza provinciale a Salerno, grazie alla disponibilità dell’avv. Marilena Gaeta, referente di uno dei Comitati della città capoluogo, in attesa che il partito nazionale, avvii nelle prossime settimane l’organizzazione capillare dello stesso su tutto il territorio nazionale. All’incontro sono intervenuti, oltre ai volti già noti come Sergio Valese, Domenico Di Giorgio e Gerardo Del Gaudio, il dirigente nazionale Sabino Morano e l’On. Attilio Pierro, di recente passato nelle fila del Gen. Vannacci, il deputato Salernitano ha sottolineato il suo impegno e la sua vicinanza all’intenso lavoro svolto sul territorio dai Comitati, mettendo a disposizione del Partito il suo ruolo.

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