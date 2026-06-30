Miss Gocce di Stelle: Noemi vince la tappa di Giffoni

Il fascino dell’estate salernitana si accende sotto il segno della bellezza. Ha preso ufficialmente il via il tanto atteso Tour estivo di Miss Gocce di Stelle, il concorso di bellezza che quest’anno ha scelto una cornice d’eccezione per la sua prima tappa: la prestigiosa Cittadella del Cinema a Giffoni Valle Piana. L’evento, che ha goduto del patrocinio del Comune, ha subito fatto centro, regalando al pubblico una serata dove la competizione e lo spettacolo si sono fusi alla perfezione. Dietro il successo della manifestazione c’è la firma dell’Agenzia Madas di Franco Mazzotta, che ha espresso grande soddisfazione per un debutto che ha superato le aspettative. Sul palco non sfilate asettiche, ma un vero e proprio show multidisciplinare, capace di intrecciare il fascino delle aspiranti miss con momenti dedicati alla moda e alla musica dal vivo. Ad impreziosire la serata sono state infatti le esibizioni di artisti come Samuele D’Alessio, Luna Mei, Grazia Lamonea e Daniel Cross, che hanno scandito il ritmo della gara. A conquistare la giuria e il titolo più ambito della serata è stata la giovanissima Noemi Signoriello, proveniente da Battipaglia, che ha saputo distinguersi per grazia e portamento. Il podio ha visto poi un forte presidio della città di Agropoli, grazie al secondo posto di Elisabeth Marotta e al terzo gradino conquistato da Alicia Mercede. La conduzione, fluida e brillante, è stata affidata alla coppia formata da Oreste Fortunato e Sara Rogoli, che hanno saputo tenere alto il ritmo della serata. A valutare le ragazze una giuria d’eccezione presieduta dal docente universitario Andrea Di Lieto e composta da Luigi Bernabò (Presidente del consiglio comunale di Giffoni V. P.), Dayana Rueda, Rossella Molisso (impegnata anche nel ruolo di direttrice artistica), Cinzia Paolini, Annamaria Cerrato, Sofia Siniscalchi, Maria Grazia Anzalone e Mario Inverso. Il dietro le quinte ha visto il prezioso contributo di Alessia Farina per le coreografie, mentre la memoria visiva della serata è stata catturata dagli scatti di Nicolas Kabir e dalle riprese video di Magic Italia Tv di Orazio Zampaglione. Archiviato con successo questo primo appuntamento, i riflettori si spostano già sulla seconda tappa del tour: l’appuntamento è fissato per il 15 Luglio a Baronissi, dove la caccia alla corona di Miss Gocce di Stelle 2026 promette nuove ed emozionanti sorprese. Nicola Della Calce