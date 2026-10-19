Futuro Nazionale: il 24 ottobre si inaugura la sede provinciale

Si consolida e si radica sul territorio salernitano la presenza di Futuro Nazionale. Sabato 24 ottobre, alle ore 10:30, verrà ufficialmente inaugurata la nuova sede provinciale del movimento politico, fondato dal generale Roberto Vannacci in via Nizza 134, nel cuore del centro cittadino.
L’evento segna un passaggio chiave nella strutturazione del partito a livello locale e regionale.
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Gli interventi attesi: All’appuntamento prenderanno parte i vertici provinciali e regionali del movimento, tra cui il senatore Franco Cardiello (segretario provinciale di Futuro Nazionale) e il deputato Attilio Pierro, responsabile nazionale per gli enti locali. Presenti anche i vari referenti cittadini e dirigenti di partito.
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Obiettivi politici: Il taglio del nastro rappresenterà l’occasione per presentare le prossime iniziative politiche e programmatiche della formazione sul territorio, ponendo la sede di via Nizza come punto di riferimento operativo, dibattito ed egida per iscritti, simpatizzanti e cittadini dell’intera provincia salernitana.