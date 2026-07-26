Fuochi d’artificio davanti al carcere per festeggiare detenuto

Fuochi d’artificio davanti al carcere per festeggiare il compleanno di un detenuto. È quanto accaduto nella notte in via Ostaglio, nei pressi della Casa Circondariale di Salerno, dove è intervenuto il Nucleo Operativo Sicurezza (Nos) della Polizia Municipale.

L’intervento è scattato poco prima della mezzanotte, quando gli agenti impegnati nei controlli sul territorio hanno individuato alcune persone intente ad accendere ed esplodere fuochi pirotecnici nell’area antistante l’istituto penitenziario. Secondo quanto ricostruito, il gruppo, proveniente dall’hinterland napoletano, avrebbe voluto celebrare l’arrivo del compleanno di un detenuto proprio allo scoccare della mezzanotte.

Una festa però vietata dalle norme di sicurezza. I fuochi, infatti, sarebbero stati esplosi in una zona nella quale vige il divieto entro un raggio di 100 metri dalle abitazioni e dalle aree sensibili. Per i responsabili è quindi scattata la denuncia e la contestazione della violazione dell’ordinanza comunale, con una sanzione amministrativa di mille euro.