Salernitana, allarmante ko con il Guidonia

di Marco De Martino

CASCIA (PG) – Prima sconfitta stagionale per la Salernitana che viene superata 2-0 dal Guidonia Montecelio (serie C girone B) nella quarta amichevole di questo precampionato. A decidere il confronto è stata una doppietta di Vertainen, con un gol arrivato in avvio di ripresa ed il secondo in pieno recupero. Al di là del risultato negativo che lascia il tempo che trova, a preoccupare sono state l’abulicità della manovra granata ma soprattutto la carenza di risorse per Cosmi, in particolare nel reparto arretrato dove nel finale di gara il tecnico è stato costretto a schierare un centrocampista, peraltro in partenza, ovvero Varone. E proprio l’immobilismo della società in sede di mercato ha generato la reazione degli ultras giunti ieri a Cascia. I componenti della curva sud Siberiano, poco dopo il gol del vantaggio del Guidonia, hanno affisso uno striscione proprio alle spalle della panchina di Serse Cosmi dal contenuto molto eloquente: “Gli under sono arrivati… gli o’ver ve li siete dimenticati? Curva Sud Siberiano”. Non è un errore l’apostrofo apposto alla parola inglese over ma un gioco di parole col termine dialettale o’ ver che, tradotto, assume il significato sibillino “i veri” (calciatori). Insomma, c’è tanto da lavorare sia sul campo, dove Cosmi dovrà provare ad affinare il gioco ed a smussare i soliti difetti mostrati dal gruppo ma, soprattutto, fuori dal campo dove il direttore sportivo Faggiano e la proprietà dovranno dare delle risposte a stretto giro.

LA CRONACA La partita è stata piuttosto noiosa fin dall’inizio, con entrambe le squadre che hanno pagato i carichi di lavoro di queste prime due settimane di ritiro ma anche un campo reso viscido dalla pioggia. Nel primo tempo, per venti minuti, è dominio Guidonia e soltanto uno strepitoso Galeotti, unica vera nota lieta della giornata, ha evitato alla Salernitana di capitolare grazie ad almeno tre interventi prodigiosi. La squadra granata si è svegliata nel finale, con i tentativi di Llano ed Achik che hanno scaldato le mani al portiere del Guidonia Avella. Da segnalare, quasi a tempo scaduto, l’infortunio di Matino che va così ad aggiungersi agli altri acciaccati Capomaggio, Gyabuaa, Arena, Quirini, de Boer e Cardoni. Nella seconda parte del match è il Guidonia, come detto, a passare quasi subito: Vertainen è abile a sfruttare una palla persa in uscita dalla difesa granata ed a battere l’incolpevole Galeotti. La reazione della Salernitana è flebile e, dopo la consueta girandola di sostituzioni, nella fase finale sono ancora i laziali a passare grazie ad un contropiede di Vertainen che si fa respingere da Galeotti la prima conclusione ma che è pronto a ribadire in rete la corta respinta del portiere. Finisce così, con i tanti tifosi granata giunti a Cascia per il week end che lasciano il campo delusi al pari di un Cosmi che, dopo una gara trascorsa quasi interamente a disperarsi, attende l’accelerata sul mercato. Siamo a luglio, è vero, ma i segnali non vanno ignorati. Anzi…

IL TABELLINO

SALERNITANA 0

GUIDONIA MONTECELIO 2

Salernitana (3-4-2-1): Galeotti; Berra (75’ Varone), Matino (44′ Vuillermoz), Anastasio; Villa, Di Vico (86’ Paolillo), Tascone (56’ Ferrarese), Llano; Achik (86’ Boncori), Djibril (64’ Ferrari); Lescano (75’ Bevilacqua). A disp: Cevers, Corriere, Arena, Quirini, Longobardi, Carriero. All.: Cosmi.

GUIDONIA MONTECELIO (3-5-2): Avella (46’ Stellato); Frascatore (46’ Mulé), Malomo (46’ Riggio), Esempio (46’ Baroni); Zappella (46’ Viteritti), Mastrantonio (46’ D’Urso), Santoro (46’ Celeghin), Sannipoli (46’ S. Tascone), Tonetto (46’ Errico); Bernardotto (46’ Spavone), Zuppel (46’ Vertainen). A disp.: Tessiore. All.: Lopez

Arbitro: Leorsini di Terni. Assistenti Cardinali e Granata.

Marcatori: 54′ e 90′ Vertainen

NOTE: Spettatori circa duecento, di cui una ventina provenienti da Guidonia. Recupero: 3′ e 3′