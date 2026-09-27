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Frecce Tricolori, De Luca: «Aeronautica eccellenza del Paese»

  • Settembre 27, 2026
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Frecce Tricolori, De Luca: «Aeronautica eccellenza del Paese»

Un omaggio all’Aeronautica Militare e all’impegno quotidiano delle Forze Armate italiane. Nel corso della cerimonia organizzata sul lungomare Marconi, il sindaco di Salerno Vincenzo De Luca ha salutato le migliaia di persone arrivate in città per assistere all’esibizione delle Frecce Tricolori.

 

Il primo cittadino ha ringraziato gli organizzatori per aver scelto Salerno come sede dell’evento, sottolineando la grande partecipazione registrata lungo il litorale cittadino.

«Voglio rivolgere un saluto affettuoso alle decine di migliaia di persone venute qui per godersi lo straordinario spettacolo delle Frecce Tricolori – ha dichiarato De Luca –. È stata un’occasione importante per riconfermare il nostro affetto e la nostra gratitudine all’Aeronautica Militare e, attraverso di essa, a tutte le nostre Forze Armate».

Il sindaco ha quindi ricordato il contributo offerto dai militari italiani nelle missioni internazionali, evidenziandone non soltanto la preparazione operativa, ma anche la capacità di intervenire in favore delle popolazioni civili.

«I nostri militari si sono distinti per l’efficienza sul campo e per l’alto livello di preparazione. Esiste, però, un tratto che li rende unici: la loro umanità, insieme alla costante disponibilità a portare soccorso alle persone in difficoltà».

Nel suo intervento De Luca ha richiamato anche il ruolo delle Forze Armate durante le emergenze ambientali, dai terremoti alle alluvioni, ricordando in particolare l’assistenza garantita alla popolazione campana dopo la frana di Ischia.

«In ogni momento critico – ha aggiunto – le Forze Armate hanno rappresentato un punto di riferimento saldo accanto ai cittadini e alle istituzioni».

La cerimonia si è conclusa con il ringraziamento del sindaco all’Aeronautica Militare, definita «un’autentica eccellenza del nostro Paese», e a tutte le componenti delle Forze Armate italiane.

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