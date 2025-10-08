Francia, Lecornu: "Sempre più lontana possibilità scioglimento dell'Assemblea" - Le Cronache
Edicola

Notizie Flash!

Gasparri: nessuna pregiudiziale su Cirielli
Malattie rare, da oggi rimborsabile la prima terapia di editing genetico
Modalità in incognito in arrivo su WhatsApp, come funziona
Ascolti tv 7 ottobre, Montalbano su Rai1 vince con 20,3%
Ultim'ora Nazionale

Francia, Lecornu: “Sempre più lontana possibilità scioglimento dell’Assemblea”

  • Ottobre 8, 2025
  • 0
  • 34
  • 2 Min Read
Francia, Lecornu: “Sempre più lontana possibilità scioglimento dell’Assemblea”

(Adnkronos) – C'è una "volontà" delle forze politiche "di avere un bilancio" prima del 31 dicembre, che "allontana le prospettive di uno scioglimento" dell'Assemblea. Ad affermarlo, in una breve dichiarazione da Matignon, è stato il premier francese dimissionario, Sébastien Lecornu, che ha fatto il punto sulle consultazioni in corso.  "Tutti sono d'accordo che l'obiettivo del disavanzo pubblico deve essere mantenuto al di sotto del 5%, vale a dire tra il 4,7 e il 5%" per il 2026, ha aggiunto Lecornu diventato il premier della Quinta Repubblica con meno giorni trascorsi a Matignon. Nominato da Emmanuel Macron il 9 settembre scorso, non ha retto neanche un mese alla crisi politica in cui è precipitata la Francia dalle elezioni europee del giugno del 2024. Si tratta del governo più breve dal 1958. Emmanuel Macron non ha menzionato l'ipotesi dello scioglimento durante il suo incontro di ieri con la presidente dell'Assemblea nazionale, la cui consultazione preventiva è obbligatoria nel caso di una decisione di questo tipo. A precisarlo è stata la stessa Braun-Pivet oggi su Rtl dicendo che il colloquio avuto martedì era invece rivolto alla ricerca di "soluzioni e vie di uscita possibili" e dicendosi convinta che lo strumento politico dello scioglimento dell'Assemblea di cui dispone Emmanuel Macron "non risolverebbe molto" e "non deve concretizzarsi". Braun-Pivet si è anche detta "assolutamente in disaccordo" con la proposta di Edouard Philippe di indire elezioni presidenziali anticipate: "Non bisogna destabilizzare le istituzioni", ha affermato. Secondo Braun-Pivet Emmanuel Macron è "concentrato", cerca "una via di uscita", pensa al Paese, ai francesi".  
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025