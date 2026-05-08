Francese: Salerno deve puntare con decisione sul turismo

di Erika Noschese

«Salerno deve puntare con decisione sul turismo, trasformandolo in uno dei principali motori di sviluppo economico, occupazionale e culturale della città». È quanto ribadisce Alessandra Francese, candidata al Consiglio comunale con la lista Progressisti per Salerno, a sostegno del candidato sindaco Vincenzo De Luca.

Per Francese, il turismo rappresenta una grande opportunità ancora non pienamente valorizzata, soprattutto in una città che negli ultimi anni ha registrato una crescita significativa di presenze e flussi turistici grazie al patrimonio storico, culturale e paesaggistico del territorio.

Proprio nei giorni scorsi, la candidata dei Progressisti ha promosso un incontro pubblico dedicato al futuro della città, durante il quale ha illustrato alcuni dei punti centrali del proprio impegno politico e amministrativo. Un’occasione di confronto con cittadini, associazioni e operatori del territorio, pensata per raccogliere proposte e rilanciare una visione di città più moderna, dinamica e inclusiva.

Nel corso dell’iniziativa, Francese ha rivendicato il lavoro svolto durante la precedente consiliatura, sottolineando il rapporto costruito negli anni con i cittadini che le avevano già accordato fiducia eleggendola in Consiglio comunale.

Francese, la campagna elettorale è ormai entrata nel vivo. Che clima si respira?

«In realtà, si percepisce meno fervore rispetto alle scorse elezioni. Una parte della cittadinanza non è più partecipe come un tempo; c’è un velo di amarezza e sfiducia, alimentato dall’andamento degli ultimi dieci anni. Tuttavia, non dobbiamo scoraggiarci: il nostro compito è riportare entusiasmo, agendo con onestà e senza prendere in giro nessuno».

Nei giorni scorsi, l’incontro con Vincenzo De Luca. Un importante attestato di stima…

«L’incontro con Vincenzo De Luca è stato un momento emozionante. Non avevo mai avuto, prima d’ora, l’opportunità di esprimere il mio pensiero davanti a tanti amici e al fianco di un uomo di tale spessore politico e umano. È stata un’occasione di confronto importante che mi ha dato molto».

Lei sta incontrando i cittadini della zona. Quali le loro richieste?

«Incontro persone quotidianamente — per lavoro e per inclinazione caratteriale — ma il bagaglio di conoscenze che si accumula durante una campagna elettorale è un arricchimento unico. Le richieste dei cittadini, in fondo, restano concrete e costanti: pulizia e decoro urbano, manutenzione costante, sicurezza per le famiglie, lavoro e opportunità».

Imprenditoria, quali iniziative mettere in campo?

«Salerno deve puntare con decisione sul turismo. Abbiamo potenzialità straordinarie legate al mare, al paesaggio e alla nostra storia. Dobbiamo valorizzare ciò che la città offre, incrementando l’attrattività attraverso eventi di qualità che possano generare un reale indotto economico».

Giovani e lavoro, da dove ripartire?

«Credo che i giovani debbano ripartire dalle radici della nostra civiltà. Questo lavoro deve iniziare nelle scuole: oggi si stanno perdendo i valori fondamentali, come l’amore per il prossimo e per la propria terra, che sono le basi di ogni comunità.

C’è moltissima intelligenza nei ragazzi di oggi, ma spesso è mal sfruttata o influenzata negativamente dal mondo dei social. Questo fenomeno porta a sottovalutare, o addirittura denigrare, il lavoro artigiano, un settore che rappresenta la nostra storia e che rischia purtroppo di scomparire».