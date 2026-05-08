Ferrara: Ora i flussi turistici più accessibili

La mobilità turistica di Salerno, da domani, alle ore 9:00, si arricchisce di un nuovo, fondamentale tassello con la corsa inaugurale del servizio bus “Salerno City Tour”, con partenza dal Terminal Crociere di Molo Manfredi a Salerno. Un progetto al quale ha lavorato tanto l’assessore al turismo uscente Alessandro Ferrara.

Domani si inaugura il servizio bus “Salerno City Tour”. Può descriverci questa iniziativa e le modalità di funzionamento del servizio?

“Dopo tanto lavoro che ho fatto come Assessore Al Turismo ci sono riuscito ed è stato per me una grande soddisfazione sotto tutti i punti di vista. Il servizio ‘Salerno City Tour’ nasce con l’obiettivo di offrire ai cittadini e ai turisti un’esperienza nuova per scoprire le bellezze del territorio in maniera comoda, accessibile e organizzata. Si tratta di un bus turistico panoramico che collegherà alcuni dei punti più suggestivi di Salerno e del comprensorio costiero, consentendo ai visitatori di vivere un vero e proprio itinerario culturale e paesaggistico. Il servizio sarà attivo con fermate dedicate nei principali luoghi di interesse e permetterà ai passeggeri di salire e scendere per visitare la città e il territorio in piena libertà”.

Un servizio che nasce dalla sinergia tra Comune di Salerno, Comune di Vietri e Provincia grazie all’interlocuzione che lei ha avuto con il Consigliere provinciale con delega al turismo Francesco Morra.

“Assolutamente sì. Questo progetto rappresenta un importante esempio di collaborazione istituzionale tra il Comune di Salerno, il Comune di Vietri sul Mare e la Provincia. Ringrazio tanto il CMS per il grande supporto a questa bellissima iniziativa, il Consigliere provinciale delegato al turismo Francesco Morra per la disponibilità e per il lavoro svolto insieme, perché solo attraverso una sinergia concreta tra enti è possibile costruire iniziative capaci di valorizzare realmente il territorio e migliorare l’offerta turistica”.

Qual è l’obiettivo di questo nuovo servizio?

“L’obiettivo principale è quello di potenziare l’accoglienza turistica e valorizzare le straordinarie risorse paesaggistiche, culturali e artistiche del nostro territorio. Vogliamo offrire ai visitatori un servizio efficiente e attrattivo che consenta di vivere Salerno e la Costiera in modo semplice e piacevole, incentivando al tempo stesso una mobilità più sostenibile e integrata”.

Un servizio che inoltre permette una sorta di tour panoramico della città di Salerno e di parte della Costiera?

“Esattamente. Il ‘Salerno City Tour’ offrirà un percorso panoramico che consentirà di ammirare alcuni degli scorci più belli della città in primis il Castello Arechi di Salerno e di parte della Costiera, creando un collegamento ideale tra mare, cultura e tradizioni. Sarà un’esperienza pensata non solo per i turisti, ma anche per i cittadini che desiderano riscoprire il territorio da una prospettiva diversa”.

Questa iniziativa consentirà un incremento del turismo sostenibile secondo lei?

“Credo di sì. Investire in servizi di trasporto collettivo dedicati al turismo significa promuovere una mobilità più sostenibile, riducendo l’utilizzo delle auto private e migliorando la fruibilità del territorio. Inoltre, iniziative come questa contribuiscono a rendere più ordinati e accessibili i flussi turistici, favorendo una crescita del turismo che sia compatibile con le esigenze ambientali e con la qualità della vita dei residenti”. Sostenibilità, rispetto per l’ambiente e incremento dell’offerta turistica: questi i punti cardine di “Salerno City Tour”, con turisti e curiosi pronti a salire sulla prima corsa.

Mario Rinaldi