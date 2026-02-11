Fotografia in carcere, trasferiti i fratelli Sirica

Sarno. Omicidio del panettiere nel locale di piazza Sabotino, trasferiti in istituti diversi i fratelli Sirica: sequestrato il cellulare usato per la foto in cella. Il provvedimento è scattato dopo il ritrovamento, da parte della Polizia Penitenziaria, di un telefono cellulare introdotto illegalmente in carcere a Fuorni e utilizzato per scattare una fotografia all’interno della cella, poi diffusa sui social network. I due hanno lasciato nella mattinata di ieri, il carcere di Fuorni, a Salerno. Il giorno precedente, nel corso di una perquisizione, gli agenti avevano rinvenuto il dispositivo telefonico che sarebbe stato nella loro disponibilità. Sull’episodio era stata avviata un’indagine interna per chiarire le modalità di introduzione del telefono e la diffusione dell’immagine all’esterno della struttura detentiva. Andrea Sirica, 35 anni, è accusato dell’omicidio volontario di Gaetano Russo, avvenuto la notte tra lunedì 2 e martedì 3 febbraio, all’interno della salumeria-forno della vittima. Secondo la ricostruzione degli investigatori, l’uomo si sarebbe presentato nel locale , mentre il commerciante era al lavoro, e dopo una lite avrebbe aggredito mortalmente il panettiere colpendolo con numerosi fendenti. Bloccato poco dopo dalla Polizia, Sirica era stato condotto nel carcere di Fuorni, dove si trovava già detenuto il fratello Daniele. La fotografia scattata all’interno della cella e circolata online aveva suscitato forte indignazione, accelerando i controlli e portando infine alla decisione di separare i due detenuti e trasferirli in strutture diverse. Intanto oggi al Duomo di Episcopio i funerali di Gaetano Russo, ucciso con 15 coltellate da mano assassina.