Giffoni Ff. La Iren si racconta in un docu-film

Si intitola “Circular Future Tour” il nuovo format digitale – una docu-serie on the road che vede protagonista Marcello Ascani, content creator e Ceo di di Flatmates – nato dalla collaborazione tra Gruppo Iren e Giffoni Innovation Hub. Insieme ad Arturo Bertoldi e Fiorenza Genovese di Eduiren sono stati svelati oggi in anteprima, nel corso di un incontro promosso durante il Giffoni Film Festival, i momenti salienti di questo viaggio in tre tappe, che porterà uno sherpa d’eccezione, Marcello Ascani, e tre giffoner esperti in un inedito e inusuale tour tra dighe, impianti, cassonetti, depuratori, chilometri di fili e tanta curiosità. Si sperimentano, così, nuovi strumenti e linguaggi per raccontare la sostenibilità. “Il nostro progetto – ha detto Arturo Bertoldi, responsabile Eduiren – è quello di raccontare, insieme a Giffoni Innovation Hub, ad esempio, il perché se uno schiaccia un interruttore si accendono le luci e dove finiscono i rifiuti organici, cioè quello che noi facciamo quotidianamente. Abbiamo cercato di usare uno strumento diverso, affinché fossero i ragazzi, con Marcello Ascani, a raccontare le cose, e non tanto l’azienda, perché pensiamo che sia un modo per rendere interessanti cose che sono di per sé molto interessanti, ma davvero poco conosciute”. Svelato in anteprima a Giffoni il trailer della docuserie, grazie alla quale il gruppo Iren può utilizzare il linguaggio audiovisivo per raccontarsi al pubblico. “Il punto di forza del progetto – ha aggiunto Fiorenza Genovese, dei Progetti speciali di Eduiren – è raccontare i territori nei quali Iren è presente e farlo stando dalla parte dei giovani. Per noi era importante che tutto questo venisse fatto non da Iren stessa, ma da chi vive il territorio e scopre come funziona, per esempio, un impianto di smaltimento e riciclo del rifiuto organico, dove si trova un depuratore nascosto, o scoprire a cosa serve una diga in montagna. È importante che tutto questo sia stato fatto insieme a Giffoni Innovation Hub perché qui i giovani sono protagonisti, hanno una voce in capitolo e una opportunità di raccontare”