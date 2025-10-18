Formula 1, Verstappen in pole nella Sprint. Deludono le Ferrari: la griglia di partenza

(Adnkronos) – Torna in pista la Formula 1. Oggi, sabato 18 ottobre, va in scena sul circuito delle Americhe di Austin la gara Sprint del Gran Premio degli Stati Uniti – in diretta tv e streaming. Le qualifiche della gara corta sono state dominate dalla Red Bull di Max Verstappen, che si è preso quindi la pole position chiudendo con il tempo di 1"40'510. Accanto a lui in prima fila ci sarà la McLaren di Lando Norris, seguito dal compagno di scuderia Oscar Piastri, leader della classifica Piloti. Quarta, a sorpresa, la Sauber di Nico Hulkenberg, mentre la terza fila sarà composta dalla Mercedes di George Russell e dall'Aston Martin di Fernando Alonso. Lontane le due Ferrari: Lewis Hamilton partirà in ottava posizione, preceduto dall'ex ferrarista Carlos Sainz, mentre Charles Leclerc scatterà decimo. Nono Alexander Albon con la sua Williams, mentre l'italiano Kimi Antonelli ha chiuso con l'undicesimo tempo. 1. Max Verstappen (Red Bull) 2. Lando Norris (McLaren) 3. Oscar Piastri (McLaren) 4. Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 5. George Russell (Mercedes) 6. Fernando Alonso (Aston Martin) 7. Carlos Sainz (Williams) 8. Lewis Hamilton (Ferrari) 9. Alexander Albon (Williams) 10. Charles Leclerc (Ferrari) 11. Kimi Antonelli (Mercedes) 12. Isack Hadjar (Racing Bulls) 13. Pierre Gasly (Alpine) 14. Lance Stroll (Aston Martin) 15. Liam Lawson (Racing Bulls) 16. Oliver Bearman (Haas) 17. Franco Colapinto (Alpine) 18. Yuki Tsunoda (Red Bull) 19. Esteban Ocon (Haas) 20. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber)

