Ruggi, Polichetti (Udc) a Cantone: chiarezza sulla guida di Ostetricia

Il responsabile nazionale del Dipartimento Salute dell’Udc, Mario Polichetti, esprime vivo compiacimento per l’azione di rigore avviata dal direttore generale dell’Azienda “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno, l’avvocato Nicola Cantone. La reazione di Polichetti arriva a seguito della formale contestazione disciplinare mossa dall’azienda ai dottori Giuseppe Laurelli e Antonio Squitieri, colpevoli di aver pubblicato un articolo a mezzo stampa non autorizzato e riconducibile all’attività del Reparto di Ostetricia e Ginecologia, in aperta violazione del Codice di comportamento dei dipendenti in vigore dal 2017. Pur plaudendo alla linea della fermezza e della tutela dell’immagine aziendale, l’esponente dell’Udc coglie l’occasione per sollecitare il manager Cantone a intervenire con la medesima risolutezza su un’altra grave criticità che da tempo agita la comunità locale e il personale sanitario: la gestione del reparto di Ostetricia e la posizione del suo attuale responsabile.
“Esprimo il mio pieno plauso al direttore generale, l’avvocato Nicola Cantone, per aver fatto valere il rispetto delle regole e del Codice di comportamento aziendale”, dichiara Mario Polichetti. “La trasparenza, la disciplina e la tutela dell’immagine del Ruggi d’Aragona sono princìpi cardine che non ammettono deroghe. L’intervento del manager dimostra una guida attenta e determinata nel riportare ordine e senso di responsabilità all’interno della struttura”.
L’esponente nazionale dell’Udc sposta poi l’attenzione sulla seconda, urgente problematica che riguarda lo stesso reparto: “Accanto a questa condivisibile azione di rigore, il manager Cantone deve ora affrontare con la stessa determinazione il caso del responsabile di Ostetricia. Ricordiamo che questo soggetto ha riportato un punteggio pari a zero nella valutazione dei titoli ostetrici in sede di concorso. La città di Salerno si chiede, con crescente sconcerto, come sia possibile che un professionista che ha ricevuto una valutazione pari a zero possa rimanere tranquillamente al suo posto a coordinare un reparto così delicato”. Polichetti conclude con un appello diretto al manager dell’Azienda “Ruggi”: “Chiediamo all’avvocato Cantone, nella sua veste di direttore generale che ha dimostrato di saper agire senza esitazioni a tutela dell’Azienda, di mettere mano al più presto anche a questa problematica. È una questione di giustizia, di merito e di rispetto nei confronti dei cittadini salernitani, che meritano una sanità trasparente e guidata dalle migliori professionalità disponibili”.