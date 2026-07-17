Ruggi, Polichetti (Udc) a Cantone: chiarezza sulla guida di Ostetricia

“Esprimo il mio pieno plauso al direttore generale, l’avvocato Nicola Cantone, per aver fatto valere il rispetto delle regole e del Codice di comportamento aziendale”, dichiara Mario Polichetti. “La trasparenza, la disciplina e la tutela dell’immagine del Ruggi d’Aragona sono princìpi cardine che non ammettono deroghe. L’intervento del manager dimostra una guida attenta e determinata nel riportare ordine e senso di responsabilità all’interno della struttura”.

L’esponente nazionale dell’Udc sposta poi l’attenzione sulla seconda, urgente problematica che riguarda lo stesso reparto: “Accanto a questa condivisibile azione di rigore, il manager Cantone deve ora affrontare con la stessa determinazione il caso del responsabile di Ostetricia. Ricordiamo che questo soggetto ha riportato un punteggio pari a zero nella valutazione dei titoli ostetrici in sede di concorso. La città di Salerno si chiede, con crescente sconcerto, come sia possibile che un professionista che ha ricevuto una valutazione pari a zero possa rimanere tranquillamente al suo posto a coordinare un reparto così delicato”. Polichetti conclude con un appello diretto al manager dell’Azienda “Ruggi”: “Chiediamo all’avvocato Cantone, nella sua veste di direttore generale che ha dimostrato di saper agire senza esitazioni a tutela dell’Azienda, di mettere mano al più presto anche a questa problematica. È una questione di giustizia, di merito e di rispetto nei confronti dei cittadini salernitani, che meritano una sanità trasparente e guidata dalle migliori professionalità disponibili”.