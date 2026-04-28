Fondazione Gatto, nuovi murales nel centro storico

Nuovi murales nel centro storico cittadino. Il commissario prefettizio del Comune di Salerno, Vincenzo Panico, ha accolto la richiesta della Fondazione Alfonso Gatto per la realizzazione di interventi di arte urbana sulla facciata nord della palazzina situata in Vicolo degli Amalfitani, in Piazza Matteo D’Aiello e nel tunnel di accesso alla piazza. Gli interventi prevedono dipinti murali e l’affissione di pannelli esplicativi su diverse tematiche: poesia contemporanea, figura della donna, poesia per l’infanzia e motivi decorativi astratti in linea con il decoro urbano. Il provvedimento si inserisce nell’ambito delle iniziative di gestione condivisa per la cura e la rigenerazione dei beni comuni, promosse attraverso la collaborazione tra cittadini e amministrazione comunale. Già nel settembre 2025, infatti, alcuni immobili pubblici situati nel quartiere Fornelle — tra cui Piazza Matteo D’Aiello, Vicolo degli Amalfitani, via Salvo D’Acquisto e via Marchiafava — erano stati individuati come spazi suscettibili di interventi di valorizzazione e creatività urbana, secondo quanto previsto dal regolamento comunale. Tali beni sono stati candidati al “Premio Creatività Urbana”, con l’obiettivo di ottenere finanziamenti necessari alla realizzazione delle opere, affidate alla Fondazione Gatto. Il rione Fornelle è da tempo al centro del progetto “Muri d’autore – Parco della Poesia di Strada”, insignito nel 2015 da Legambiente come miglior progetto di rigenerazione urbana e inserito, nel 2021, nell’Albo dei Sistemi di Creatività Urbana del Ministero della Cultura. Le nuove opere si inseriscono pienamente in questo percorso già avviato: Piazza Matteo D’Aiello e Vicolo degli Amalfitani fanno infatti parte integrante del quartiere Fornelle, rappresentandone rispettivamente la piazza principale e uno degli assi della rete stradale storica. L’obiettivo è rafforzare ulteriormente l’identità culturale e artistica della zona, valorizzandone il patrimonio urbano attraverso linguaggi contemporanei e accessibili.