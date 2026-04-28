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Caso Minetti, pg di Milano: “Su grazia attivata con massima urgenza l’Interpol”

  • Aprile 28, 2026
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Caso Minetti, pg di Milano: “Su grazia attivata con massima urgenza l’Interpol”

(Adnkronos) – Sul caso Minetti “stiamo facendo partire gli accertamenti, a tutto campo, investendo del compito l’Interpol, raccomandando la massima urgenza. Siamo al lavoro e speriamo di poter chiarire, è nell’interesse di tutti”. Così, in merito alla grazia concessa all’ex consigliera del Pdl condannata per il caso Ruby, la procuratrice generale di Milano Francesca Nanni che ha firmato, insieme al sostituto procuratore Gaetano Brusa, il parere positivo della Procura generale.  

“I fatti” riportati dalla stampa “sono gravissimi, ma da verificare. Vorrei accertare prima come cittadina, poi come magistrata, poi come come magistrata coinvolta in questa vicenda i fatti, vediamo se riusciamo”, ha continuato. “La delega per nuovi accertamenti è ampia, abbiamo attivato con urgenza l’Interpol, quindi ragioneremo e valuteremo in base agli esiti o li estenderemo fino ad avere un quadro completo” aggiunge la pg Nanni. 

 

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