Luci di artista, ultimo atto di Panico

Entra nel vivo la XXI edizione di “Luci d’Artista”. Nei giorni scorsi, infatti, il commissario prefettizio Vincenzo Panico ha approvato il progetto esecutivo relativo all’annualità 2026/2027 della kermesse natalizia. La manifestazione era stata finanziata, nel settembre 2025, dalla Regione Campania con un importo pari a 2.750.000 euro. Contestualmente, l’amministrazione comunale, guidata allora dal sindaco Vincenzo Napoli, aveva confermato l’interesse a riproporre l’evento “Salerno Luci d’Artista” anche per l’annualità 2026-2027, prevedendo un rinnovamento della manifestazione attraverso nuovi allestimenti e scenografie luminose di carattere artistico. In quella fase erano già stati approvati la relazione tecnica e il quadro economico, per un importo complessivo di 2.750.000 euro. Era stato inoltre incaricato il Settore Mobilità, Eliminazione Barriere Architettoniche e Trasporto Pubblico della predisposizione di tutti gli atti necessari alla realizzazione dell’evento, con il supporto del Settore Centrale Acquisti, Gare, Contratti e Approvvigionamenti di beni e servizi. Responsabile unico del progetto per la XXI edizione è l’ingegnere Antonio Giorgio, funzionario del Settore Manutenzione del Patrimonio Pubblico Comunale. Nel marzo 2026 è stato poi autorizzato l’affidamento dell’incarico di ideazione e progettazione delle opere luminose all’agenzia Eventidee Sas di Cafasso D. & C., con sede legale a Torino. Con l’approvazione odierna del progetto esecutivo, redatto dall’agenzia incaricata, viene dunque confermato anche il quadro economico complessivo dell’evento, segnando un ulteriore passo avanti verso la realizzazione della nuova edizione della manifestazione. L’approvazione del progetto della nuova edizione di Luci d’Artista dovrebbe essere l’ultimo atto del commissario Prefettizio che dovrà poi lasciare spazio alla nuova amministrazione comunale. er.no.
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