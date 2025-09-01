Siti sessisti, Maggio si difende: "Non gestisco io Phica.eu, solo accordi pubblicitari" - Le Cronache
Siti sessisti, Maggio si difende: “Non gestisco io Phica.eu, solo accordi pubblicitari”
Siti sessisti, Maggio si difende: “Non gestisco io Phica.eu, solo accordi pubblicitari”

  • Settembre 1, 2025
  • 0
  • 86
  • 2 Min Read
Siti sessisti, Maggio si difende: “Non gestisco io Phica.eu, solo accordi pubblicitari”

(Adnkronos) – "Non ho alcun legame di proprietà con Phica.eu". Così l'imprenditore romano, che vive fra Dubai e Sofia, Roberto Maggio, prende le distanze dalle accuse che lo vedrebbero vicino agli amministratori del sito sessista. Al Tg5, l'imprenditore ha spiegato: "Il mio nome è stato citato solo perché Hydra, insieme ad Atelier, gestisce i sistemi di pagamento di un sito esterno a cui Phica rimandava. Da qui qualcuno ha detto erroneamente che fossimo anche proprietari del sito Phica.eu, cosa che è completamente falsa". "La nostra attività – prosegue – si concentra esclusivamente sulle transazioni, non sui contenuti. I server si trovano all'estero perché le nostre società hanno sede fuori dall'Italia". Su chi siano gli amministratori del sito, Maggio afferma che "non spetta a me dirlo, è compito della polizia postale accertare chi siano i reali titolari di quei siti, perché solo loro hanno gli strumenti per farlo con certezza e secondo le procedure previste tra le legge". L'imprenditore poi ribadisce di non aver avuto "alcuna conoscenza" del tipo di informazioni che venivano scambiate sul sito: "Come detto, avevamo solo rapporti pubblicitari. Sia io che Hydra non abbiamo alcun legame con Phica.eu e con le sue pratiche. Se non accordi pubblicitari che, alla luce dei fatti emersi negli ultimi giorni, stiamo provvedendo a chiudere".  —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

