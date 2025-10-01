Flotilla, giornalista Saverio Tommasi tra le persone fermate da Israele - Le Cronache
Flotilla, giornalista Saverio Tommasi tra le persone fermate da Israele

  • Ottobre 1, 2025
(Adnkronos) – Saverio Tommasi, giornalista di Fanpage, è tra le persone che sono state fermate da Israele nell'ambito dell'intercettazione delle barche della Global Sumud Flotilla. Lo fa sapere il direttore della testata Francesco Cancellato che dice: "Non sappiamo quando avremo sue notizie, probabilmente il suo telefono e il suo computer non sono più con lui. Noi ci attiveremo immediatamente con il ministero degli Esteri e con i corpi diplomatici per capire cosa succede al nostro giornalista".  —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

