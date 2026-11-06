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Fisco, al XV Forum di Wolters Kluwer le sfide del sistema tributario

  • Novembre 6, 2026
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Fisco, al XV Forum di Wolters Kluwer le sfide del sistema tributario

(Adnkronos) – Un sistema fiscale più semplice e prevedibile, capace di sostenere investimenti e competitività; un rapporto sempre più collaborativo tra contribuenti e Amministrazione finanziaria; nuove tecnologie e intelligenza artificiale per trasformare il lavoro dei professionisti e rendere più efficienti i processi fiscali. Sono questi i principali temi al centro del XV Forum Fiscale di Wolters Kluwer, dal titolo “Fisco, Impresa e Innovazione – Competere nel cambiamento: incentivi, compliance e intelligenza artificiale”, che ha riunito a Milano rappresentanti delle istituzioni, esperti del settore tributario, professionisti, manager e consulenti aziendali. 

Promosso da Wolters Kluwer in collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano e con il patrocinio del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, il Forum si è concentrato su quattro temi: riforma fiscale e Legge di Bilancio 2027, incentivi agli investimenti, cooperative compliance e impiego dell’intelligenza artificiale nei controlli e negli adempimenti fiscali. 

«Il lavoro dei professionisti sta cambiando profondamente. Come Wolters Kluwer vogliamo aiutarli a trasformare questa evoluzione in opportunità, mettendo insieme innovazione tecnologica, competenze e contenuti autorevoli», ha commentato Giulietta Lemmi, CEO di Wolters Kluwer Italia. Il confronto ha affrontato gli ultimi passaggi della riforma fiscale e le misure previste o attese nella Legge di Bilancio 2027, sottolineando l’importanza di un quadro normativo stabile e coerente per consentire a imprese e professionisti di programmare attività e investimenti. Spazio anche agli incentivi per la modernizzazione del sistema produttivo, la digitalizzazione e gli investimenti tecnologici. Al centro dei lavori anche l’evoluzione della cooperative compliance e del Tax Control Framework, strumenti destinati a rafforzare il rapporto di fiducia e trasparenza tra Amministrazione finanziaria e contribuenti e a rendere sempre più strategico il ruolo dei professionisti nella prevenzione e gestione del rischio fiscale. 

 

Particolare attenzione è stata dedicata all’impatto dell’intelligenza artificiale sulle professioni tributarie. Dall’analisi dei dati alla gestione degli adempimenti e dei controlli, le nuove tecnologie possono migliorare l’efficienza, ridurre le attività ripetitive e consentire ai professionisti di concentrarsi maggiormente sulla consulenza ad alto valore aggiunto, mantenendo centrale la supervisione umana.  

«La professione sta cambiando rapidamente e il Forum Fiscale riunisce istituzioni, imprese e professionisti per contribuire a guidare questa trasformazione. In Wolters Kluwer, il nostro ruolo è supportarli con tecnologia e una profonda conoscenza del settore, affinché possano trasformare l’evoluzione normativa e l’intelligenza artificiale in un vantaggio», ha dichiarato Sergio Liscia, Vice President & General Manager di Wolters Kluwer Tax & Accounting Europe South Region. 

In questo scenario, Wolters Kluwer accompagna l’evoluzione delle professioni attraverso un ecosistema che integra software, intelligenza artificiale e contenuti specialistici. Genya supporta la gestione e l’automazione delle attività professionali; Libra by Wolters Kluwer, il workspace basato sull’intelligenza artificiale, consente di interagire in modo più rapido e intelligente con contenuti, dati e workflow professionali; One FISCALE offre informazione, interpretazione e aggiornamento normativo in ambito tributario. A completare questo impegno, le iniziative di ricerca Barometro dei Commercialisti e Future Ready Accountant, dedicate all’analisi dell’evoluzione della professione e dell’impatto crescente dell’intelligenza artificiale sul lavoro di studi e imprese. L’edizione 2026 del Forum Fiscale è stata inoltre l’occasione per celebrare il 50° anniversario de Il fisco, da cinquant’anni punto di riferimento per l’informazione e l’approfondimento tributario in Italia. 

economia

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