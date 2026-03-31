Figliolia: Bene il ritorno di De Luca

di Mario Rinaldi

La consigliera e Presidente della Commissione Politiche Sociali uscente del Comune di Salerno, Barbara Figliolia, sarà nuovamente candidata alle prossime elezioni a sostegno del candidato sindaco Vincenzo De Luca. Figliolia ha seguito il percorso tracciato dai suoi colleghi consiglieri uscenti Giuseppe Zitarosa e Gaetana Falcone, che hanno abbandonato “Popolari e Moderati” per creare una nuova civica, “Cattolici”, che sosterrà l’ex governatore della Campania.

Dottoressa Figliolia, partiamo dall’addio a “Popolari e Moderati”. Loro sosterranno Zambrano. E’ questo il motivo del divorzio?

“No, il motivo non è il sostegno a Zambrano, né può parlarsi di divorzio. Semplicemente si è interrotto il cammino comune verso la realizzazione di un percorso politico che aveva ispirato l’adesione a “Popolari e Moderati”. Le scelte diverse, legittimamente operate dal Prof. Aniello Salzano, hanno determinato l’adesione alla lista civica “Cattolici” che continua ad ispirarsi al progetto politico ed amministrativo inizialmente tracciato. Una scelta dunque che si muove nel solco della continuità e non del distacco”.

Perchè la scelta di staccarsi da Aniello Salzano?

“Non parlerei di distacco, ma semplicemente di scelte differenti che hanno determinato il venir meno di obiettivi condivisi prima esistenti (sebbene in contesto caratterizzato da un continuo confronto), portando ad intraprendere strade diverse sempre nel rispetto reciproco”.

Insieme ai colleghi Zitarosa e Falcone avete costituito la civica “Cattolici” a sostegno di De Luca. Da chi altri sarà composta?

“La lista civica “Cattolici” nasce con l’obiettivo di aggregare persone che condividono valori e attenzione al sociale, alla famiglia e al bene comune. Coinvolgerà professionisti, esponenti del volontariato e della società civile che vogliono dare un contributo concreto alla città”.

Le sue considerazioni sul ritorno di De Luca, che per molti sono propedeutiche alle dimissioni di Napoli.

“Il ritorno di De Luca rappresenta un elemento importante nel panorama politico locale e presuppone necessariamente un avvicendamento con chi lo ha preceduto. Si tratta di una figura dotata di notevole esperienza politica ed indiscussa capacità amministrativa che giocherà un ruolo fondamentale per un rilancio della città di Salerno”.

Lei è consigliera uscente. Cosa si aspetta dal voto?

“Affronto questa tornata elettorale avvertendo ancora più forte il senso di responsabilità, in quanto reduce dalla precedente esperienza politica. Sono pronta, quindi, a rimettermi al servizio di un progetto serio, credibile e condiviso, che ponga al centro le persone, il territorio, le competenze e il rispetto delle istituzioni. Cosa mi aspetto dal voto? Sostegno e fiducia, elementi fondamentali che rappresentano per me uno stimolo a fare sempre di più e meglio, a continuare a dare il mio contributo per una città più vivibile, più sicura, più attenta ai bisogni delle famiglie, dei giovani e degli anziani. La politica è un gesto di responsabilità nei confronti della propria città alla quale si promette un impegno concreto, l’ascolto costante delle giuste esigenze, la realizzazione di validi progetti per costruire e rilanciare sfide importanti per dare ai giovani la speranza di un futuro che rivaluti autentici valori culturali e sociali. Affido il mio senso di lealtà e responsabilità, sigilli del mio modus operandi, alla consapevolezza e al giudizio dei cittadini che sapranno riconoscersi in tali valori”.

Quali sono le priorità per Salerno e se lei ha delle proposte per migliorare la vivibilità del centro cittadino.

“Salerno è una bella città, polo commerciale e turistico, si distende fra l’archeologia della Magna Grecia, la natura e il mare del Cilento e la bellezza della Costiera Amalfitana, dunque, è opportuno riqualificare non solo il centro cittadino ma la città intera in tutta la sua estensione, con maggiore cura degli spazi pubblici per consentire un potenziamento del settore turistico senza danneggiare la vivibilità dei residenti. Il cuore del mio programma è fortemente proiettato alle politiche sociali rivolte in primis ai giovani; d’altra parte, il mio ruolo di Dirigente scolastico, riaccende sensibilmente quella vocazione politica intesa come devozione spesa per orientare le scelte del mondo giovanile e rilanciare un tavolo di confronto con istituzioni ed imprese locali. Io sogno di rivedere i giovani affollare le strade e le piazze per sentire di nuovo il battito vivo della città: voci che si intrecciano, pensieri che si collegano, piazze che tornano ad essere luoghi di incontro e non solo di passaggio. Quando i giovani vivono gli spazi urbani la città smette di essere solo un insieme di edifici e diventa qualcosa di più umano, più caldo e più vero”. Impegno nel sociale e forte sostegno ai giovani: questi i punti di forza della campagna elettorale che accompagnerà Figliolia da oggi fino alla chiamata al voto.