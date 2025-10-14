Fico, molti progetti di De Luca da sviluppare e continuare - Le Cronache Attualità
  • Ottobre 14, 2025
  • 0
  • 58
  • 2 Min Read
Quello con il governatore uscente De Luca è stato “un incontro di prospettiva. Abbiamo confermato che il nostro avversario è la destra, avversario che dobbiamo battere, ribadendo che la nostra alleanza costruisce un modello alternativo alla destra e al centrodestra anche per il 2027”. A dirlo è Roberto Fico, candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Campania per le elezioni in programma il 23 e 24 novembre. Fico ha partecipato questo pomeriggio ad un incontro elettorale nella zona del porto di Torre del Greco ed ha ricevuto un benaugurante corno di corallo. “La Regione ha lavorato su tante tematiche – ha proseguito l’ex presidente della Camera – Tanti aspetti di questo lavoro saranno presi in considerazione e, quando lo si riterrà giusto, saranno valorizzati. Non c’è nessun problema sotto quest’aspetto. Il punto vero è che è stato un confronto serio e costruttivo su tante cose legate all’esperienza importante di questi dieci anni”. A chi gli chiedeva se si fosse trovato un accordo sul cosiddetto “Faro”, il progetto lanciato da De Luca che individua la nuova sede della Regione, Fico si è limitato a dire: “Vedremo un pezzo alla volta. Non voglio entrare nello specifico di ogni cosa. Abbiamo parlato di tanti progetti che la Regione ha messo in campo: della rete ospedaliera, delle case comunità, degli ospedali di comunità. Sono tante le questioni sul tavolo, molte delle quali sono da sviluppare e da continuare”. A chi gli faceva notare le divergenze passate con De Luca prima dell’accordo elettorale, il candidato alla presidenza della Regione Canpania per il centrosinistra ha evidenziato che “l’intesa è con i partiti e le liste civiche: è con Pd, Avs, M5s, Campania Riformista. Insieme abbiamo un progetto forte di Regione e stiamo lavorando su diversi temi”. Su Edmondo Cirielli, infine, si è limitato a dire: “Rispetto il candidato del centrodestra, con quale ci confronteremo sui programmi e sulle idee”

