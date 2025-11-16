Salernitana. Raffaele: L’importante era vincere

Giuseppe Raffaele si gode il successo della sua Salernitana ad Altamura e, nel post gara, sottolinea soprattutto la forza del gruppo:

“Contava vincere. In questo periodo abbiamo dovuto correggere alcune cose a causa degli infortuni, anche sulle stesse catene di gioco. Faccio un plauso alla squadra perché rimonte così non si fanno se non sei unito. Se siamo in testa pur in partite complicate è perché questa è la Serie C: un campionato in cui ogni gara è difficile, per tutti, non solo per la Salernitana. È vero, abbiamo subito diverse ripartenze, ma abbiamo creato anche molte occasioni, alcune clamorose”.

“I bomber torneranno a segnare”

Il gol decisivo è arrivato da Liguori, ma i centravanti non trovano ancora la rete. Raffaele difende i suoi uomini d’area:

“Ne ho allenati tanti di bomber, so bene cosa significa vivere un momento in cui la palla non entra. Non vanno criticati ma capiti. Siamo tra le prime squadre per occasioni create, ci manca solo la finalizzazione. Dobbiamo aiutare i nostri riferimenti offensivi: torneranno a farci vincere le partite”.

“La vetta? Il mio pallino è averla alla fine”

Il tecnico granata apprezza il primato, ma invita a mantenere equilibrio:

“Questo è un momento: sembriamo meno brillanti solo perché segniamo meno. Ma creiamo tanto, abbiamo anche cambiato modulo in corso. Quando spingi, prima o poi il gol arriva. E mi sento di dire che meritiamo questo primo posto, anche se a volte perdiamo equilibrio”.

Poi un elogio al reparto arretrato:

“Tutti stanno crescendo: Golemic, Matino, Coppolaro. Questi sono segnali importanti”.

E uno sguardo ai prossimi impegni:

“Dobbiamo continuare così, pensare al Potenza e allo stesso tempo goderci la vetta. Ma il mio pallino non è essere primi adesso, lo è esserlo alla fine. La squadra sta dando tutto, cercando la perfezione e attraversando anche un normale momento di stanca”.