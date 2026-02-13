Prosperi: La Cavese può fare risultato - Le Cronache Sport
  • Febbraio 13, 2026
CAVA DE’ TIRRENI – La Ca- vese crede nell’impresa. Il tecnico degli aquilotti Fabio Prosperi ha così analizzato la vigilia del derby con la Saler- nitana: “Stiamo vivendo que- st’attesa senza grandi assilli. Non c’è stato tanto tempo per preparare la partita ma que- sta però è una gara che è più semplice da preparare per- ché ha una storia importante. Il tutto esaurito dei nostri ti- fosi non la viviamo come una pressione ma come un aiuto. Il risultato positivo può darci una spinta emotiva impor- tante, ma prima dobbiamo capire l’atteggiamento che

avrà il nostro avversario, ci saranno vari momenti all’in- terno della stessa partita. Se saremo bravi e attenti po- tremo dire la nostra. La pres- sione emotiva l’abbiamo sia noi che loro, dal canto nostro sappiamo che per fare risul- tato servirà fare una partita con il giusto atteggiamento, con attenzione, con coraggio, mettendo in campo quanto preparato in settimana. Se la metteremo solo sul piano ca- ratteriale avremo poche pos- sibilità, anche con il Monopoli abbiamo messo cuore ma anche grande attenzione tat- tica. Sarà Davide contro Golia,

anche solo il valore dei loro attaccanti vale tutta la nostra rosa. Inoltre hanno una grande fisicità, col meteo che potrebbe avere ripercussioni anche sul terreno di gioco. Però noi dobbiamo mettere in campo le nostre armi, gio- candocela fino alla fine per- ché sappiamo quanto pesa soprattutto per il nostro obiettivo. Sul possibile eso- nero di Raffaele preferisco non commentare. Ha fatto benissimo a Cerignola e ha meritato la Salernitana, ma non dico altro perchè sono vi- cende che non mi riguar- dano”, ha concluso Prosperi.

