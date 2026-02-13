Prosperi: La Cavese può fare risultato

CAVA DE’ TIRRENI – La Ca- vese crede nell’impresa. Il tecnico degli aquilotti Fabio Prosperi ha così analizzato la vigilia del derby con la Saler- nitana: “Stiamo vivendo que- st’attesa senza grandi assilli. Non c’è stato tanto tempo per preparare la partita ma que- sta però è una gara che è più semplice da preparare per- ché ha una storia importante. Il tutto esaurito dei nostri ti- fosi non la viviamo come una pressione ma come un aiuto. Il risultato positivo può darci una spinta emotiva impor- tante, ma prima dobbiamo capire l’atteggiamento che

avrà il nostro avversario, ci saranno vari momenti all’in- terno della stessa partita. Se saremo bravi e attenti po- tremo dire la nostra. La pres- sione emotiva l’abbiamo sia noi che loro, dal canto nostro sappiamo che per fare risul- tato servirà fare una partita con il giusto atteggiamento, con attenzione, con coraggio, mettendo in campo quanto preparato in settimana. Se la metteremo solo sul piano ca- ratteriale avremo poche pos- sibilità, anche con il Monopoli abbiamo messo cuore ma anche grande attenzione tat- tica. Sarà Davide contro Golia,