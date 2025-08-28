Fedez, Santanché e La Russa in barca insieme nelle foto di 'Chi' - Le Cronache
Edicola

Notizie Flash!

Oltre 400 giorni per una visita in provincia di Salerno, l’ira di Polichetti
Atalanta, il percorso in Champions League: Juric sfiderà il Chelsea e il Psg
Champions, le avversarie dell’Inter: dal Liverpool all’Arsenal, il percorso dei nerazzurri
Juventus, il percorso in Champions League: Tudor contro Real Madrid e Borussia Dortmund
Ultim'ora Nazionale

Fedez, Santanché e La Russa in barca insieme nelle foto di ‘Chi’

  • Agosto 28, 2025
  • 0
  • 80
  • 1 Min Read
Fedez, Santanché e La Russa in barca insieme nelle foto di ‘Chi’

(Adnkronos) – Un trio inedito in vacanza insieme: si tratta del rapper Fedez, del presidente del Senato Ignazio La Russa e della ministra del Turismo Daniela Santanchè. Come mostrano le foto del settimanale 'Chi', sullo yacht in cui la Santanché sta trascorrendo le vacanze a Cala di Volpe in Sardegna insieme al compagno Dimitri Kunz, sono arrivati La Russa, amico storico della ministra, insieme alla moglie Laura e al figlio Leonardo Apache accompagnato dalla fidanzata, e Fedez insieme alla neofidanzata Giulia Honegger. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025