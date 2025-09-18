Fedez contro Sinner, consigliere Bolzano presenta esposto in procura su brano

(Adnkronos) – Il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Giuseppe Martucci, ha presentato oggi un esposto in procura a Bolzano contro Fedez per il suo ultimo brano, ritenuto offensivo nei confronti del tennista altoatesino Jannik Sinner, laddove il rapper canta: “L’italiano ha un nuovo idolo si chiama Jannik Sinner. Puro sangue italiano con l’accento di Adolf Hitler”. Nella denuncia, il consigliere Martucci contesta a Fedez la violazione dell’articolo 604-bis del Codice penale che punisce la propaganda e l’istigazione all’odio per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. “Ho sentito il dovere di agire a tutela dei valori fondanti della nostra Costituzione. Non possiamo permettere che un linguaggio che evoca il razzismo e l’odio venga normalizzato da figure pubbliche”, ha detto per spiegare il suo esposto il consigliere di origini salentine. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
