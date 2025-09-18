Fedez contro Sinner, consigliere Bolzano presenta esposto in procura su brano - Le Cronache
Edicola

Notizie Flash!

Innovazione, Carobello (Roborock Italia): “Portiamo esperienza in settore gardening”
De Luca, o il programma è serio o nessun vincolo di coalizione
Nastro d’oro sui monumenti, al via campagna per sensibilizzare sulle cure del cancro infantile
Malattie rare, Aisla: monumenti illuminati di verde per Giornata nazionale Sla
Ultim'ora Nazionale

Fedez contro Sinner, consigliere Bolzano presenta esposto in procura su brano

  • Settembre 18, 2025
  • 0
  • 94
  • 1 Min Read
Fedez contro Sinner, consigliere Bolzano presenta esposto in procura su brano

(Adnkronos) – Il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Giuseppe Martucci, ha presentato oggi un esposto in procura a Bolzano contro Fedez per il suo ultimo brano, ritenuto offensivo nei confronti del tennista altoatesino Jannik Sinner, laddove il rapper canta: “L’italiano ha un nuovo idolo si chiama Jannik Sinner. Puro sangue italiano con l’accento di Adolf Hitler”.  Nella denuncia, il consigliere Martucci contesta a Fedez la violazione dell’articolo 604-bis del Codice penale che punisce la propaganda e l’istigazione all’odio per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.  “Ho sentito il dovere di agire a tutela dei valori fondanti della nostra Costituzione. Non possiamo permettere che un linguaggio che evoca il razzismo e l’odio venga normalizzato da figure pubbliche”, ha detto per spiegare il suo esposto il consigliere di origini salentine.  —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025