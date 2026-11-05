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Fauzia (Patto per Restare), “Il 99% delle erogazioni filantropiche va al centro-nord, serve un tavolo nazionale”

  • Novembre 5, 2026
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Fauzia (Patto per Restare), “Il 99% delle erogazioni filantropiche va al centro-nord, serve un tavolo nazionale”

(Adnkronos) – “Il Patto per Restare è un network di oltre 60 organizzazioni siciliane che si sono unite per difendere il diritto alla restanza e tutto quello che ne consegue: il diritto ad avere un lavoro dignitoso, trasporti efficienti, asili nido per tutte le persone che ne hanno bisogno, una salute pubblica garantita”. Lo ha detto Claudia Fauzia, presidente di Zagara e membro del Patto per Restare, a margine di ‘Sud Vivo. 20 anni con il Sud’, l’evento per i vent’anni della Fondazione con il Sud al complesso monumentale di Donnaregina a Napoli. “I giovani del Sud che vanno via sono tantissimi, purtroppo. Vanno via perché mancano i servizi e mancano le opportunità per realizzare le proprie ambizioni, che sia studiare, avere il lavoro che si è sempre desiderato, a volte semplicemente avere un lavoro”, ha spiegato Fauzia. 

“Il Patto per Restare ha portato all’Assemblea regionale siciliana una proposta di legge, la legge ‘Disoccupazione zero’, che chiede al governo regionale di investire su imprese sociali che possano soddisfare i bisogni che oggi in regione non trovano risposta – ha aggiunto Fauzia –. Le imprese sociali però hanno bisogno di risorse, hanno bisogno di essere finanziate. In questo momento in Italia c’è un divario enorme nelle erogazioni filantropiche: il 99% di queste risorse va al Centro-Nord e solo l’1% resta nelle sei regioni del Sud. Chiediamo alle istituzioni e alle fondazioni di origine bancaria di costruire un tavolo nazionale per la coesione e per risolvere questo divario, che ci impedisce di affrontare i problemi sociali che poi causano l’emigrazione. Il Patto per Restare esiste anche per questo”. 

“Sicilia e Campania hanno bisogno di essere guardate – ha concluso Fauzia –. La bellezza c’è, il talento c’è, l’impegno delle persone c’è, il desiderio di fare c’è, ma molte volte è poco valorizzato e poco visto. Credo che abbiamo bisogno che le istituzioni, la politica e le fondazioni guardino alla bellezza che c’è. In questo mi rifaccio alla campagna Sud Vivo, che ha la stessa ambizione”. 

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