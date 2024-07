Fabiani: ho preso io Ederson e poi rivenduto

A margine della conferenza stampa di presentazione di Noslin, il direttore sportivo della Lazio Angelo Fabiani ha parlato così dell’ex Verona: “Critiche sul prezzo? Se adesso generalizzo offendo molti di voi che non c’entrano nulla, ma c’è stato un collega in particolare che non vedo e che ha detto questa ca***ta perché un conto è fare calcio e un conto fare il direttore di un giornale. Potrei dire di aver preso Ederson alla Salernitana per sei milioni e rivenduto a venti.