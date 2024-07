Senatore Nave, aeroporto di Salerno corona anni di lavoro del M5S

“Da domani partiranno i primi voli commerciali dall’Aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi. Un traguardo straordinario, reso possibile dall’intervento del Movimento5stelle. L’aerostazione, nata nel 1926 come ‘scalo di fortuna’, ha subito una svolta significativa solo nel 2018 grazie all’impegno del governo di Giuseppe Conte”. Lo afferma Luigi Nave, senatore del M5s in Commissione Industria a Palazzo Madama.

“La vera svolta è avvenuta con la firma dell’atto che ha sbloccato le procedure di finanziamento dello scalo salernitano. Il decreto interministeriale del 18 maggio 2019 – continua Nave – ha permesso di ottenere la concessione definitiva al volo, seguito dalla firma del ministro dell’Economia il 12 giugno. Questo decreto ha messo a disposizione i fondi stanziati nello ‘Sblocca Italia’ e avviato il bando da 40 milioni per l’allungamento della pista di volo, un passo indispensabile per l’operatività”.

Grazie all’intervento del Movimento5stelle, in pochi mesi si è ottenuto ciò che precedenti governi nazionali e regionali non erano riusciti a realizzare in 20 anni. L’Aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi – rimarca il parlamentare del M5s – sarà un volano per il rilancio dell’economia della Campania, promuovendo le bellezze storiche, culturali e archeologiche delle aree interne.

“Questo risultato dimostra la capacità del Movimento5stelle di trasformare le promesse in azioni concrete – conclude Nave -, catalizzando lo sviluppo turistico ed economico della regione”.