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F.I. Il dottor Rocco Russo di Castel S. Giorgio nella segreteria regionale

  • Settembre 10, 2026
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F.I. Il dottor Rocco Russo di Castel S. Giorgio nella segreteria regionale

Festeggia anche Forza Italia di Castel San Giorgio. Infatti nella nuova Segreteria Regionale del partito azzurro, annunciata dopo la celebrazione del Congresso Regionale che ha eletto per acclamazione Fulvio Martusciello come Coordinatore Regionale in Campania c’è una nomina importante. Si tratta di Rocco Russo, medico di famiglia, che, all’interno del nuovo organismo regionale di Forza Italia, si occuperà in modo particolare di Sanità. “Si tratta per me” ha dichiarato Russo dopo la sua nomina, “di un grande onore e di un impegno importante. Immediatamente ho dato la mia disponibilità all’Onorevole Martusciello per un rilancio del nostro partito su tutto il territorio della Regione Campania dove la Sanità, da sempre, con il centro sinistra alla guida della Regione, rappresenta un punto debole della nostra realtà territoriale. Ci attendono sfide importanti, a cominciare dalle prossime elezioni comunali e politiche del 2027, siamo in campo per dare il massimo e venire incontro alle esigenze dei cittadini”.

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