Ex Ilva, 16 ottobre sciopero in tutti i siti. Sindacati: "Inaccettabile silenzio del governo" - Le Cronache
Buonfiglio: “Saranno quattro i portabandiera per Milano Cortina 2026”
Calabria, al seggio in abito nuziale nel giorno del sì: la foto diventa virale
Ex Ilva, 16 ottobre sciopero in tutti i siti. Sindacati: “Inaccettabile silenzio del governo”

(Adnkronos) –
Mobilitazione e sciopero di tutti gli stabilimenti dell'ex Ilva il prossimo 16 ottobre. Lo annunciano i segretari generali di Fim, Fiom e Uilm, Ferdinando Uliano, Michele De Palma, Rocco Palombella, condannando fermamente il fatto di aver appreso a mezzo stampa dei contenuti delle offerte presentate per l’acquisto dell’ex Ilva, e in particolare quella di Bedrock Industries, che prevederebbe solo 2000 unità occupate su Taranto e poco più di 1000 negli altri siti. "Riteniamo inaccettabile il silenzio di Palazzo Chigi che, a fronte della richiesta di incontro più volte reiterata degli scriventi, non convochi ancora un tavolo sulla chiusura del bando e le offerte pervenute".  "Non ultimo- aggiungono le sigle – lo strappo avvenuto sulla gestione della cigs dove le scelte unilaterali del Governo hanno di fatto interrotto le relazioni avute fino ad oggi. Per questi motivi abbiamo indetto una campagna di assemblee nei siti del gruppo che culmineranno con una mobilitazione e lo sciopero di tutti gli stabilimenti per il prossimo 16 ottobre. E’ il momento di scelte chiare: il Governo assuma la guida della ex Ilva con un forte intervento pubblico che guidi la transizione ed il rilancio di un’azienda oramai al collasso". 
—economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

