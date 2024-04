Europee, Maraio (Psi) capolista al Sud lista Stati Uniti d’Europa

“La lista Stati Uniti d’Europa per noi socialisti è una questione di coerenza storica e sono orgoglioso che le forze politiche che compongono lista mi abbiano indicato come capolista per la circoscrizione meridionale”. Lo ha dichiarato oggi a Roma alla presentazione del simbolo e dei capilista il Segretario del Psi, Enzo Maraio, indicato come capolista nella circoscrizione Sud per Stati Uniti d’Europa alle prossime elezioni europee