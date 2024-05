Europee: Folla a Pozzuoli per Lello Topo

“In questi 19 mesi di governo abbiamo visto molto poco per il Mezzogiorno, ma tanto patriottismo finto. La realtà è che se vuoi bene all’Italia devi garantire l’unità del Paese e devi far correre il Mezzogiorno, perché se il Mezzogiorno corre significa che corre l’Italia”. Così Raffaele Topo, candidato al Parlamento Europeo per la circoscrizione Italia Meridionale, ieri a Pozzuoli in occasione della presentazione ufficiale della sua campagna elettorale verso Bruxelles. Tanti i supporter e amici di partito in sala, nell’hotel Gli Dei. In prima fila il deputato Pd Piero De Luca, compagno di viaggio di Topo nel periodo della penultima legislatura, e la vicepresidente del consiglio regionale della Campania Loredana Raia, i consiglieri regionali Mario Casillo, Franco Picarone e Mino Mortaruolo, in videocollegamento c’era il presidente del consiglio regionale Gennaro Oliviero. Sul palco è intervenuta anche l’assessore regionale Armida Filippelli che ha parlato di un nuovo “umanesimo” politico per il Meridione. La squadra a sostegno di Topo segna un nuovo corso per il cammino verso le Europee: “Con queste elezioni bisogna dare un segnale forte al governo su questi 19 mesi di nulla – ha continuato Topo – e, per parte nostra, ritornare a sintonizzarsi con le persone, tornare nelle piazze, percorre le strade perché la politica è soprattutto vicinanza alle persone, aiuto e sostegno alle politiche di coesione sociale”. “Ringrazio la segretaria del Pd Elly Schlein – ha concluso, a margine dell’incontro il candidato – per la fiducia e l’intero Pd, unico partito a portare avanti politiche di contrasto alle disuguaglianze e solidarietà fra i popoli. Affronterò questa campagna elettorale con lo spirito di sempre e con un profilo di amministratore locale del Pd, con tutti gli amici di partito cercheremo di rappresentare il Sud partendo dalla battaglia per la mobilità e la salute per rendere sostenibile il servizio pubblico e le infrastrutture. Il Mezzogiorno d’Italia può ripartire da queste elezioni, facciamo valere il potere delle matite”.