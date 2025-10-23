Europa League, Roma-Viktoria Plzen 1-2 - Le Cronache
Edicola

Notizie Flash!

Europa League, Roma-Viktoria Plzen 1-2
Trump, show in conferenza stampa: “Tu zitto, sei senza speranza”
Sinner formato derby, Cobolli battuto a Vienna. Ora Bublik ai quarti
Studenti palestinesi arrivano a Ciampino per studiare negli atenei italiani, Tajani: “Formeremo la loro futura classe dirigente”
Ultim'ora Nazionale

Europa League, Roma-Viktoria Plzen 1-2

  • Ottobre 23, 2025
  • 0
  • 82
  • 1 Min Read
Europa League, Roma-Viktoria Plzen 1-2

(Adnkronos) – Il Viktoria Plzen batte 2-1 la Roma in un match valido per la terza giornata della 'fase campionato' di Europa League, disputato allo stadio Olimpico della Capitale.  A decidere la partita le reti di Adu al 20' e Souaré al 23'. Per i padroni di casa inutile gol di Dybala al 54' su rigore. I cechi salgono a 7 punti in classifica, mentre i giallorossi restano fermi a quota 3. Tra due settimane capitolini impegnati a Glasgow con i Rangers, mentre il Viktoria ospiterà il Fenerbahce.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025