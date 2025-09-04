Eurobasket, oggi Italia-Cipro: orario e dove vederla in tv (anche in chiaro)

(Adnkronos) –

Torna in campo l'Italia agli Europei di basket 2025. Gli azzurri allenati da Gian Marco Pozzecco sfidano oggi, giovedì 4 settembre, Cipro – in diretta tv, anche in chiaro, e in streaming – nella quarta partita del girone C di Eurobasket. L'Italia è reduce dalla convincente vittoria in rimonta nell'ultima partita giocata contro la Spagna, trascinati da un Diouf formato Nba, che ha permesso agli azzurri di volare al primo posto del girone a pari merito con la Grecia di Giannis Antetokounmpo, che aveva battuto proprio Melli e compagni nella gara inaugurale della spedizione continentale, a quota 7 punti. Le altre due vittorie azzurre sono quindi arrivate contro Georgia e Bosnia. La sfida tra Italia e Cipro è in programma oggi, giovedì 4 settembre, alle ore 17.15. La partita sarà visibile in chiaro in diretta televisiva e in chiaro su Rai 2, ma anche su SkySport (Sky Sport Uno e Sky Sport Basket), e in streaming su Dazn, sull'app Sky Go e NOW. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)