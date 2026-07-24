EUG Salerno, Futsal trionfa la Croazia

Sold out alla Palumbo per le attesissime finali di Futsal e totale dominio della Croazia, capace d’imporsi sia nel torneo femminile con l’Università di Zagabria, tra le grandi protagoniste degli EUG Salerno 2026, che tra gli uomini con l’ateneo di Spalato.

C’era attesa, soprattutto tra i maschi, per vedere all’opera l’Università dell’Azerbaijan, grande sorpresa del torneo, contrapposta alla favorita Spalato. La bella favola degli azeri, accompagnati da un tifo incessante, s’interrompe, però, nell’ultimo miglio; molto più forte e tatticamente organizzata la squadra croata capace fin dalle battute iniziali della partita di imporre il proprio gioco. Università di Zagabria in vantaggio già al secondo minuto con il gol di Josip Govorko. A due minuti dall’intervallo i croati trovano anche la rete del raddoppio, gol che porta la firma di Luka Grubisic. Il primo tempo vede il dominio della formazione di Zagabria che nella ripresa cala immediatamente il tris col penalty di Ante Crnjac. Gli azeri provano a rientrare in partita col gol di Adalat Alakbarov al 29’ ma la magistrale punizione di Marko Gaspar venticinque secondi più tardi spegne definitivamente le speranze della Azerbaijan Sport Academy. A cinque minuti dalla sirena finale gli azeri trovano dai 6 metri anche la rete che fissa il risultato sul 4-2.

Il successo di Spalato tra gli uomini era stato preceduto da quello ottenuto tra le donne da Zagabria impostasi con un netto e perentorio 4-1 sull’Università di Aveiro. La formazione croata prende subito in mano la partita sbloccandola dopo otto minuti con Mara Stancic. Trascorrono 180 secondi e puntuale arriva il raddoppio firmato da Nika Petaric. Al 16’ Lea Kolcic cala il tris, chiudendo un primo tempo letteralmente dominato dalle croate.

In avvio di ripresa è la solita Kolcic a calare il poker chiudendo di fatto la partita. Alla mezz’ora l’Università di Aveiro trova il gol del definitivo 4 a 1 con Carolina Gomes.