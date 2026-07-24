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EUG Salerno 2026, Adisurc: «Serviti 6mila pasti al giorno ai partecipanti»

  • Luglio 24, 2026
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EUG Salerno 2026, Adisurc: «Serviti 6mila pasti al giorno ai partecipanti»

Prosegue a pieno ritmo l’organizzazione degli European Universities Games 2026, ospitati per la prima volta in Italia tra i campus universitari di Fisciano e Baronissi e gli impianti sportivi di 13 comuni delle province di Salerno e Avellino. Oltre alle competizioni, uno degli aspetti più impegnativi riguarda il servizio di ristorazione, chiamato a gestire migliaia di studenti-atleti provenienti da tutta Europa.

Secondo i dati diffusi dall’Adisurc, ogni giorno vengono distribuiti circa 6mila pasti, suddivisi tra colazione, pranzo e cena, con una media di 2mila consumazioni per turno, considerando sia gli studenti universitari sia i partecipanti ai Giochi.

«I numeri che affrontiamo quotidianamente rappresentano una sfida importante – spiega Ermina Solomita, responsabile del servizio mensa Adisurc –. Il risultato conferma la capacità della struttura di gestire un servizio complesso, mantenendo elevati standard organizzativi».

Per sostenere l’incremento delle presenze, l’organico è stato potenziato fino a raggiungere circa 60 addetti, tra personale di cucina, operatori della distribuzione, addetti al magazzino, alle pulizie e figure di coordinamento.

«Ci siamo fatti trovare pronti grazie all’esperienza maturata nella gestione di una platea internazionale – aggiunge Solomita –. Nelle nostre strutture accogliamo abitualmente studenti e ricercatori provenienti da diversi Paesi, con esigenze alimentari e culturali differenti».

L’offerta gastronomica resta ispirata ai principi della dieta mediterranea, ma è stata ampliata per rispondere alle diverse esigenze nutrizionali, etiche e religiose dei partecipanti. Oltre ai menù tradizionali, sono infatti disponibili opzioni vegane, vegetariane e pasti preparati con carne Halal, per garantire un servizio inclusivo agli studenti-atleti provenienti da tutto il continente.

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