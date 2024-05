Esg e Aree Industriali della provincia: al via le call per Asi Salerno Awards

Dopo il grande successo della prima edizione, torna l’iniziativa ASI Salerno Awards, promossa dal Consorzio Asi Salerno e voluta fortemente dal Presidente Antonio Visconti. Il lancio del contest coincide con il convegno tematico “Esg e Aree Industriali della provincia di Salerno: sostenibilità, governance e finanza”, in programma lunedì 27 maggio, alle ore 15, presso la sede della Camera di Commercio di Salerno in via Generale Clark 19/21. L’incontro, moderato dal giornalista Gabriele Bojano, si concentrerà sull’importanza di adottare politiche e pratiche ESG, grazie alle quali le aziende possono ridurre i rischi associati all’attività industriale, migliorare le relazioni con i propri stakeholder e accedere a nuove opportunità di business legate alla sostenibilità.I saluti introduttivi saranno a cura di: Andrea Prete, Presidente della Camera di Commercio di Salerno; Antonello Sada, Vice Presidente Confindustria Salerno; Agostino Soave, Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Salerno; Maria Teresa Imparato, Presidente di Legambiente Campania; Antonio Visconti, Presidente del Consorzio ASI Salerno. A seguire, sarà lanciata la call della seconda edizione di ASI Salerno Awards che quest’anno si avvarrà della partnership scientifica dell’Osservatorio ESG-Ability della Sapienza Università di Roma, nato per iniziativa della benefit startup universitaria E.R.M.E.S. srl per svolgere attività di ricerca e analisi sui temi ESG e contribuire allo sviluppo di una cultura d’impresa più attenta ai valori della sostenibilità. A tal proposito, interverrà il Presidente dell’Osservatorio ESG Ability La Sapienza, Salvatore Esposito De Falco, che presenterà il questionario che le aziende dovranno compilare per partecipare al premio. Previsto nella stessa sessione l’intervento del consigliere delegato Esg del Cndcec, nonché già Ministro dell’Ambiente, Gian Luigi Galletti.Il programma prevede le testimonianze delle aziende vincitrici dell’ASI Salerno Awards 2023 (Aristea Spa, Cesare Trucillo Spa, Cti Foodtech srl, Genetic Spa, I.GI. Srl, Gruppo Industriale Di Giacomo Srl, Gruppo Sada, Miras Energia srl, Real Sud Spa, Trans Italia Spa, Cooperativa Sociale Il Giardino dei Libri – Menzione Speciale Sociale), mentre alle 16.45 è previsto il secondo talk dal titolo “Gli ESG per le PMI. Il ruolo della finanza”, al quale parteciperanno: il Presidente di Banca Campania Centro, Camillo Catarozzo; il Presidente della Bcc Capaccio Paestum, Rosario Pingaro; il Presidente della Bcc Magna Grecia, Lucio Alfieri; il Direttore Generale della Bcc Monte Pruno, Michele Albanese; il Direttore Generale della Bcc Aquara, Toni Fernicola; il Chief Sustainability Officer di Banca Sella, Andrea Massitti. Le conclusioni dell’incontro saranno affidate all’onorevole Piero De Luca.Asi Salerno Awards è un’iniziativa patrocinata da Ficei, Camera di Commercio di Salerno, Confindustria Salerno, Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Salerno e Legambiente Campania, in collaborazione con Banca Campania Centro, Bcc Capaccio Paestum e Serino, Bcc Magna Grecia, Banca Monte Pruno, Bcc Aquara e Sellalab, Fondazione Cassa Rurale Battipaglia. Fondazione Saccone e Gruppo Stratego sono i partner strategici.